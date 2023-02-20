На закупку специальных автомобилей МЧС в Белгородской области потратили 55 млн рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в 2023 году на приобретение специализированных автомобилей МЧС выделили более 55 млн рублей. Большую часть машин уже передали спасателям. Транспорт приобрели за средства федерального бюджета.