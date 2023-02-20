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Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

На закупку специальных автомобилей МЧС в Белгородской области потратили 55 млн рублей

20 февраля 2023, 18:25
Фото: 1MI
Такая сумма была выделена на приобретение в 2023 году 13 аварийно-спасательных машин, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
МЧС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в 2023 году на приобретение специализированных автомобилей МЧС выделили более 55 млн рублей. Большую часть машин уже передали спасателям. Транспорт приобрели за средства федерального бюджета.

В этом году на покупку 13 специализированных автомобилей выделено свыше 55 млн рублей. Ключи от 9-ти из них передал сегодня сотрудникам пожарно-спасательных подразделений. Также сегодня в Губкин и Шебекино отправятся ещё 2 пожарных автоцистерны «Урал».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В прошлом году на эти же цели было выделено более 96 млн рублей. За эту сумму регион закупил 16 единиц техники и пожарно-технического вооружения.

Напомним, что по итогам 2022 года ГУ МЧС России по Белгородской области также стало лучшим в России. Главе регионального ведомства Сергею Потапову 15 февраля вручили соответствующий вымпел

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