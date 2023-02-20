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Published Сегодня, 17:52

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Молодой белгородец зарезал кухонным ножом свою бабушку

20 февраля 2023, 17:52
Фото: 1MI

18-летний белгородец зарезал кухонным ножом свою бабушку

55-летняя женщина скончалась на месте от многочисленных ножевых ранений. Виновного задержали, он находится под стражей, сообщили в Следкоме Белгородской области.

Молодой человек 16 февраля находился в квартире своей 55-летней бабушки в Строителе, когда между ними завязался бытовой конфликт. В ходе ссоры парень взял в руки кухонный нож и нанёс женщине удары в лицо, шею, грудную клетку и верхние конечности. В СУ СК России по Белгородской области сообщили, что белгородка скончалась от полученных травм на месте.

Соседи во время разборок услышали шум и вызвали полицию, поэтому внука погибшей вскоре задержали на месте преступления. В настоящий момент виновный находится под стражей, следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

Отметим, что 11 февраля пьяный белгородец с ножом преследовал случайную прохожую женщину. Он выкрикивал ей угрозы убийством. На помощь белгородке пришёл её супруг: он удерживал злоумышленника до приезда полиции. 

Пьяный белгородец с ножом преследовал незнакомку и угрожал её убить
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