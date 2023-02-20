Молодой белгородец зарезал кухонным ножом свою бабушку

Молодой человек 16 февраля находился в квартире своей 55-летней бабушки в Строителе, когда между ними завязался бытовой конфликт. В ходе ссоры парень взял в руки кухонный нож и нанёс женщине удары в лицо, шею, грудную клетку и верхние конечности. В СУ СК России по Белгородской области сообщили, что белгородка скончалась от полученных травм на месте.