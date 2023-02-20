Молодой белгородец зарезал кухонным ножом свою бабушку

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Молодой человек 16 февраля находился в квартире своей 55-летней бабушки в Строителе, когда между ними завязался бытовой конфликт. В ходе ссоры парень взял в руки кухонный нож и нанёс женщине удары в лицо, шею, грудную клетку и верхние конечности. В СУ СК России по Белгородской области сообщили, что белгородка скончалась от полученных травм на месте.
Соседи во время разборок услышали шум и вызвали полицию, поэтому внука погибшей вскоре задержали на месте преступления. В настоящий момент виновный находится под стражей, следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.
Отметим, что 11 февраля пьяный белгородец с ножом преследовал случайную прохожую женщину. Он выкрикивал ей угрозы убийством. На помощь белгородке пришёл её супруг: он удерживал злоумышленника до приезда полиции.