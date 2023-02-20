Места постоянных обстрелов в Шебекинском горокруге обезопасят мешками с песком

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в городе за неделю восстановили два дома. Осталось отремонтировать 15 индивидуальных жилых домов. Жителям четырёх домов, которые снесли после инцидента 3 июля, предоставят альтернативное жильё. После инцидента 18 декабря осталось восстановить шесть домов — отремонтировать кровлю. Срок — 1 мая. До 28 февраля ещё в двух домах будет восстановлено остекление. До 15 марта в трёх домах восстановят теплицы и заборы.
В Белгородском районе 17 февраля пострадали 10 домов. Их планируется отремонтировать до 6 марта. Ещё два пострадавших при предыдущих обстрелах — отремонтируют до 28 февраля. За неделю в районе отремонтировали один дом.
В Шебекинском горокруге за неделю пострадали 16 домов, восстановить удалось — 23.
По Шебекинскому горокругу самая напряжённая ситуация, там нужно увеличить темпы восстановления домов. Мы с вами проговорили по усилению периметра коммерческой и частной недвижимости в местах постоянных обстрелов. Нужно, чтобы эти работы были выполнены максимально быстро.
Вячеслав Гладков
Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов сообщил, что в округ уже завозят мешки и песок: «Будем укрепляться совместно с бизнесом».
В Валуйском горокруге за неделю восстановили 15 домов. Работы продолжаются в семи домах. До 15 марта планируется отремонтировать два дома. В Красной Яруге работы планируется завершить до 1 апреля.