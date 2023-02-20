Места постоянных обстрелов в Шебекинском горокруге обезопасят мешками с песком

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в городе за неделю восстановили два дома. Осталось отремонтировать 15 индивидуальных жилых домов. Жителям четырёх домов, которые снесли после инцидента 3 июля, предоставят альтернативное жильё. После инцидента 18 декабря осталось восстановить шесть домов — отремонтировать кровлю. Срок — 1 мая. До 28 февраля ещё в двух домах будет восстановлено остекление. До 15 марта в трёх домах восстановят теплицы и заборы.