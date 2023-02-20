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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Места постоянных обстрелов в Шебекинском горокруге обезопасят мешками с песком

20 февраля 2023, 07:02
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Белгородские власти рассказали о восстановлении повреждённого обстрелами жилья

Во время оперативного совещания губернатору доложили о ходе восстановления жилья, пострадавшего при обстрелах, а также о мерах, которые принимаются для того, чтобы избежать повреждений в дальнейшем.

По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, в городе за неделю восстановили два дома. Осталось отремонтировать 15 индивидуальных жилых домов. Жителям четырёх домов, которые снесли после инцидента 3 июля, предоставят альтернативное жильё. После инцидента 18 декабря осталось восстановить шесть домов — отремонтировать кровлю. Срок — 1 мая. До 28 февраля ещё в двух домах будет восстановлено остекление. До 15 марта в трёх домах восстановят теплицы и заборы.

В Белгородском районе 17 февраля пострадали 10 домов. Их планируется отремонтировать до 6 марта. Ещё два пострадавших при предыдущих обстрелах — отремонтируют до 28 февраля. За неделю в районе отремонтировали один дом.

В Шебекинском горокруге за неделю пострадали 16 домов, восстановить удалось — 23.

По Шебекинскому горокругу самая напряжённая ситуация, там нужно увеличить темпы восстановления домов. Мы с вами проговорили по усилению периметра коммерческой и частной недвижимости в местах постоянных обстрелов. Нужно, чтобы эти работы были выполнены максимально быстро.
Вячеслав Гладков

Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов сообщил, что в округ уже завозят мешки и песок: «Будем укрепляться совместно с бизнесом».

В Валуйском горокруге за неделю восстановили 15 домов. Работы продолжаются в семи домах. До 15 марта планируется отремонтировать два дома. В Красной Яруге работы планируется завершить до 1 апреля.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Восстановление#Ремонт#Общество#Губернатор#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Белгородский район#Белгород
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