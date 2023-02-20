МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Во вторник, 21 февраля, в Белгородской области будет облачно. Ночью ожидается снег. Местами снег будет сильный. На дорогах возможны снежные заносы.
Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, днём возможны порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит -7...-2 °С. Днем столбик термометра покажет от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде также ожидается облачность и снег с дождём. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 °С до -1 °С. Днём воздух прогреется, столбик термометра остановится на отметке от 0 °С до +3 °С.