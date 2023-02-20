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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Белгородской области

20 февраля 2023, 13:42
Фото: 1MI
Погода не обрадует жителей региона 21 февраля. Ожидается сильный снег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сюжет
МЧС

Во вторник, 21 февраля, в Белгородской области будет облачно. Ночью ожидается снег. Местами снег будет сильный. На дорогах возможны снежные заносы.

Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, днём возможны порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит -7...-2 °С. Днем столбик термометра покажет от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде также ожидается облачность и снег с дождём. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 °С до -1 °С. Днём воздух прогреется, столбик термометра остановится на отметке от 0 °С до +3 °С.

Какая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 года
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#Ольга Аксёнова#Снег#Ухудшение погоды#Прогноз погоды#МЧС#Общество#Погода#Белгородская область#Белгород
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