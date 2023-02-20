Люди работают при температуре до +40: шахтёры Яковлевского ГОКа жалуются на жару

Напомним, что это уже не первый случай, когда на Яковлевском ГОКе не ответили на наш редакционный запрос. Ранее мы пытались узнать, сколько работников уволилось с ГОКа в прошлом году и сколько работников устроилось на предприятие после прихода ПАО «Северсталь». На наши вопросы так и не ответили, но прислали пресс-релиз о том, как в их компании всё замечательно. Ранее мы также сообщали о том, что работники предприятия недовольны переходом на 12-часовой график и изменениями в порядке пересменки. Пересменки теперь происходят под землёй, а не на поверхности.