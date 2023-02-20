Люди работают при температуре до +40: шахтёры Яковлевского ГОКа жалуются на жару

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В группе Яковлевского ГОКа «ВКонтакте» 3 ноября прошлого года вышел пост о том, как в шахтах решают проблему с жарой. Из поста следует, что проблему с температурой воздуха решает вентиляционная выработка, которую построили в начале 2022 года, а также вентиляционные уклоны. Кроме того, на температуру влияет состояние вентиляционных рукавов и вовремя закрытые створки вентиляционных ворот.
В посте был указан комментарий замначальника пылевентиляционной службы ГОКа Виктора Горбача, который заявил, что шахтёры должны устанавливать рукава в соответствии с проектом организации работ.
К сожалению, ежедневно мы фиксируем множество нарушений, когда вентиляционные рукава порваны, стыковка перемычек с вентиляционным рукавом не соответствует проекту. Это ведет к тому, что в забой поступает меньшее количество воздуха, чем это предусмотрено расчётом, температура повышается и происходит повышение концентрации вредных газов.
Виктор Горбач
В комментариях под постом своё мнение начали высказывать работники: «Стволы надо бить! Ваши рукава рвутся техникой и тд! С двух стволов не отжать нужный поток воздуха для получения комфортной температуры! Местами жара, вспотеешь там и выходишь на ваш супер уклон, а там потоком холодного воздуха робу сушит! Вышел на смену, вспотел, заболел. Вот и вся польза от ваших уклонов!».
Работники отмечают, что в шахте необходимо откачивать жар из забоя, а для этого необходимо бить стволы.
Как говорит автор поста, в шахте (якобы - прим. ред.) огромное количество нарушений — нехватка кислорода в забоях, несоответствие ширины и высоты выработок утверждённым нормам (ПДМ и ПСМ не могут нормально передвигаться по шахте, рвут вентрукава, повреждают коммуникации, цепляют рамы при поворотах и т. д.). Можно ещё долго перечислять все нюансы. Но при всём этом, вредность у нас как на «конфетной фабрике». Забои никто не закрывает по несоответствию, зато очки на лице — панацея от всего. Какие-то двойные стандарты.
Сергей, из комментариев под постом
Также жалоба на высокую температуру в шахтах журналисту «Бел.Ру» встретилась в отзывах «Яндекса»: «На бумажке у них всё хорошо, а вот на деле сплошной бардак! Не соблюдается температурный режим, люди работают в ужасных условиях в жаре до +40, техника разваливается, планы гонят, говорят, что им нужна безопасность, но это только разговоры!». Подтверждения этой информации у редакции нет.
«Бел.Ру» направило официальный запрос в Яковлевский ГОК. Мы пытались узнать, как ГОК решает проблему высокой температуры воздуха, какова в среднем температура воздуха в шахтах, а также поступали ли от работников жалобы на жару. В ГОКе нам ответили лишь на то, как они пытаются решить проблему высокой температуры воздуха. В ответе нам также сообщили о строительстве вентиляционной выработки, которая позволила направить в блоки дополнительные 130 кубометров воздуха в секунду, о зачистке вентиляционных уклонов и о состоянии вентиляционных рукавов, на состояние которых влияют сами шахтёры.
Кроме того, в ответе сообщили, что в этом году планируется перейти на вентиляционные рукава большого сечения (с 800 мм до 1000 мм). Также на ЯГОКе будут продолжаться проекты по закупке и монтажу автоматических вентиляционных перемычек для снижения внутренних утечек воздуха.
Напомним, что это уже не первый случай, когда на Яковлевском ГОКе не ответили на наш редакционный запрос. Ранее мы пытались узнать, сколько работников уволилось с ГОКа в прошлом году и сколько работников устроилось на предприятие после прихода ПАО «Северсталь». На наши вопросы так и не ответили, но прислали пресс-релиз о том, как в их компании всё замечательно. Ранее мы также сообщали о том, что работники предприятия недовольны переходом на 12-часовой график и изменениями в порядке пересменки. Пересменки теперь происходят под землёй, а не на поверхности.
Мы направим запрос в Ростехнадзор, чтобы узнать, поступали ли жалобы на работу Яковлевского ГОКа, проводились ли проверки и каким результатам они привели.