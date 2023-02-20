«Львы» выгрызли победу: волейболисты «Белогорья» обыграли петербургский «Зенит»

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
«Белогорье» выиграло у «Зенита» (Санкт-Петербург) в 24-м туре PARI мужской Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:18). Матч прошёл в Туле 19 февраля.
В первой партии петербуржцы хорошо защищались и пользовались ошибками белгородцев, что позволило им выиграть сет. Но начиная со второй партии «львы» пошли в атаку.
По словам капитана команды Романа Брагина, были некоторые проблемы и сложности с противником, но команде всё же удалось добиться важной победы. В этом им помогла и поддержка болельщиков.
«Получилась хорошая игра, бескомпромиссная и содержательная. Все видели, что команды боролись на полную катушку», — рассказал старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев.