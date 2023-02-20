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«Львы» выгрызли победу: волейболисты «Белогорья» обыграли петербургский «Зенит»

20 февраля 2023, 12:12
Фото: группа ВК "Белогорье" в соцсети

«Белогорье» обыграло петербургский «Зенит» в матче Суперлиги

В 24-м туре PARI Суперлиги волейболисты «Белогорья» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:1. Матч состоялся накануне, подробности сообщили в пресс-службе клуба.

«Белогорье» выиграло у «Зенита» (Санкт-Петербург) в 24-м туре PARI мужской Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:18). Матч прошёл в Туле 19 февраля.

В первой партии петербуржцы хорошо защищались и пользовались ошибками белгородцев, что позволило им выиграть сет. Но начиная со второй партии «львы» пошли в атаку.

По словам капитана команды Романа Брагина, были некоторые проблемы и сложности с противником, но команде всё же удалось добиться важной победы. В этом им помогла и поддержка болельщиков.

«Получилась хорошая игра, бескомпромиссная и содержательная. Все видели, что команды боролись на полную катушку», — рассказал старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев.

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#Ольга Аксёнова#Волейбол#Белогорье#Зенит#Суперлига#Победа#Спорт#Белгород#Санкт-петербург#Тула
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