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Кто самый влиятельный силовик в Белгородской области

20 февраля 2023, 09:51
Фото: 1MI
Из всех силовиков региона в первую десятку рейтинга влиятельных персон удалось пробиться лишь одному. Выше других коллег оказались Александр Кулагин, Василий Умнов, Владимир Торговченков.

ИА «Бел.Ру» подготовило рейтинг топ-100 самых влиятельных людей Белгородской области. В список вошли представители самых разных блоков и профессий: чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены, депутаты  и, разумеется, силовики.

В первую десятку рейтинга влиятельных персон региона попал лишь один силовик — начальник управления УФСБ России по Белгородской области Александр Кулагин. В топе он забрался на седьмое место, набрав 6,75 балла и расположившись между спикером облдумы Юрием Клепиковым и замгубернатора Константином Полежаевым. Ни один силовик не смог составить ему конкуренцию — вероятно, в регионе ФСБ пользуется большим влиянием.

Следующими после Кулагина силовиком в топе оказался начальник УМВД России по Белгородской области Василий Умнов — он занял 13-е место, опустившись на одну строчку вниз по сравнению с прошлым рейтингом. От экспертов Умнов получил 6,14 балла.

Прокурор Белгородской области занял 15-е место — Владимир Торговченков получил оценку в 6,09 балла. Отметим, что в этот раз прокурор спустился вниз на четыре строчки по сравнению с 2021 годом.

Остальные силовики расположились во второй десятке рейтинга и ниже:

  • 20-е место — начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов (5,99 балла);
  • 38-е место — главный прокурор Белгорода Владимир Пустовалов (5,33 балла);
  • 48-е место — начальник Управления Федеральной службы войск нацгвардии по Белгородской области Дмитрий Мещерин (5,08 балла);
  • 53-е место — руководитель СУ СК России по Белгородской области Станислав Захаров (5,02 балла);
  • 69-е место — начальник УГИБДД по Белгородской области Олег Толстой (4,72 балла);
  • 74-е место — военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай (4,58 балла).

Если сравнивать с показателями рейтинга 2021 года, то можно увидеть снижение влиятельности силового блока в регионе. Аналогичная ситуация была и в прошлый раз по сравнению с 2020 годом.

Не исключено, что свою влиятельность силовики частично из-за усиления как раз административного блока и команды губернатора. Возможно, в восприятии жителей региона всех силовиков с началом спецоперации на второй план «отодвинуло» Министерство обороны.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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