Кто самый влиятельный силовик в Белгородской области

В первую десятку рейтинга влиятельных персон региона попал лишь один силовик — начальник управления УФСБ России по Белгородской области Александр Кулагин. В топе он забрался на седьмое место, набрав 6,75 балла и расположившись между спикером облдумы Юрием Клепиковым и замгубернатора Константином Полежаевым. Ни один силовик не смог составить ему конкуренцию — вероятно, в регионе ФСБ пользуется большим влиянием.