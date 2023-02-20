Кто самый влиятельный силовик в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
ИА «Бел.Ру» подготовило рейтинг топ-100 самых влиятельных людей Белгородской области. В список вошли представители самых разных блоков и профессий: чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены, депутаты и, разумеется, силовики.
В первую десятку рейтинга влиятельных персон региона попал лишь один силовик — начальник управления УФСБ России по Белгородской области Александр Кулагин. В топе он забрался на седьмое место, набрав 6,75 балла и расположившись между спикером облдумы Юрием Клепиковым и замгубернатора Константином Полежаевым. Ни один силовик не смог составить ему конкуренцию — вероятно, в регионе ФСБ пользуется большим влиянием.
Следующими после Кулагина силовиком в топе оказался начальник УМВД России по Белгородской области Василий Умнов — он занял 13-е место, опустившись на одну строчку вниз по сравнению с прошлым рейтингом. От экспертов Умнов получил 6,14 балла.
Прокурор Белгородской области занял 15-е место — Владимир Торговченков получил оценку в 6,09 балла. Отметим, что в этот раз прокурор спустился вниз на четыре строчки по сравнению с 2021 годом.
Остальные силовики расположились во второй десятке рейтинга и ниже:
Если сравнивать с показателями рейтинга 2021 года, то можно увидеть снижение влиятельности силового блока в регионе. Аналогичная ситуация была и в прошлый раз по сравнению с 2020 годом.
Не исключено, что свою влиятельность силовики частично из-за усиления как раз административного блока и команды губернатора. Возможно, в восприятии жителей региона всех силовиков с началом спецоперации на второй план «отодвинуло» Министерство обороны.