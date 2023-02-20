Кобяков: Самым важным событием 300-летия науки станет форум „Наука — обществу и миру“

Согласно заявлению Антона Кобякова, на данный момент, как и 300 лет назад, наша страна проходит период трансформации, которая не может состояться без участия российской науки. Как сообщает vostokmedia.com, от развития собственных научных компетенций, внедрения инновационных технологий в системообразующих отраслях в первую очередь зависит суверенитет страны. С учетом важности стоящих перед государством задач в 2022 году указом президента в РФ было объявлено Десятилетие науки и технологий.