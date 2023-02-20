Кобяков: Самым важным событием 300-летия науки станет форум „Наука — обществу и миру“

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
Согласно заявлению Антона Кобякова, на данный момент, как и 300 лет назад, наша страна проходит период трансформации, которая не может состояться без участия российской науки. Как сообщает vostokmedia.com, от развития собственных научных компетенций, внедрения инновационных технологий в системообразующих отраслях в первую очередь зависит суверенитет страны. С учетом важности стоящих перед государством задач в 2022 году указом президента в РФ было объявлено Десятилетие науки и технологий.
Одним из самых значимых событий юбилея является всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру». Он пройдет летом 2024 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 300-летнему юбилею основания Петром I Российской академии наук. Именно с этой даты начался отсчет истории отечественной науки — император заложил фундамент, на который вплоть до настоящего времени опирается Россия, ее потенциал, сила и независимость.
В рамках форума «Наука — обществу и миру» пройдут дискуссии, эксперты различных отраслей смогут пообщаться с единомышленниками, ученые, исследователи и специалисты объединятся для работы по различным направлениям научного поиска. Подробнее о целях мероприятия рассказал глава РАН Геннадий Красников.
Организатором форума выступает правительство России, поддержку оказывают РАН, Министерство науки и высшего образования РФ, Фонд Росконгресс, отечественные национальные комитеты международных научных организаций и правительство Северной столицы.
Также стоит отметить, что в процессе подготовки к 300-летию Российской академии наук стороны обсудили организацию юбилейных научных треков на ПМЭФ, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых. Это группа наиболее значимых для страны мероприятий, где реализуется синергия национального потенциала государства, научной и предпринимательской деятельности для работы над самыми актуальными стратегиями экономического и технологического суверенитета России.