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Кобяков: Самым важным событием 300-летия науки станет форум „Наука — обществу и миру“

20 февраля 2023, 18:59
Фото: pxhere.com
В столице прошла встреча Геннадия Красникова, главы РАН, и советника российского президента Антона Кобякова. Стороны обсудили подготовку празднования в 2024 году 300-летнего юбилея отечественной науки.

Согласно заявлению Антона Кобякова, на данный момент, как и 300 лет назад, наша страна проходит период трансформации, которая не может состояться без участия российской науки. Как сообщает vostokmedia.com, от развития собственных научных компетенций, внедрения инновационных технологий в системообразующих отраслях в первую очередь зависит суверенитет страны. С учетом важности стоящих перед государством задач в 2022 году указом президента в РФ было объявлено Десятилетие науки и технологий.

 

Одним из самых значимых событий юбилея является всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру». Он пройдет летом 2024 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 300-летнему юбилею основания Петром I Российской академии наук. Именно с этой даты начался отсчет истории отечественной науки — император заложил фундамент, на который вплоть до настоящего времени опирается Россия, ее потенциал, сила и независимость.

 

В рамках форума «Наука — обществу и миру» пройдут дискуссии, эксперты различных отраслей смогут пообщаться с единомышленниками, ученые, исследователи и специалисты объединятся для работы по различным направлениям научного поиска. Подробнее о целях мероприятия рассказал глава РАН Геннадий Красников.

 

Организатором форума выступает правительство России, поддержку оказывают РАН, Министерство науки и высшего образования РФ, Фонд Росконгресс, отечественные национальные комитеты международных научных организаций и правительство Северной столицы.

 

Также стоит отметить, что в процессе подготовки к 300-летию Российской академии наук стороны обсудили организацию юбилейных научных треков на ПМЭФ, Восточном экономическом форуме и Конгрессе молодых ученых. Это группа наиболее значимых для страны мероприятий, где реализуется синергия национального потенциала государства, научной и предпринимательской деятельности для работы над самыми актуальными стратегиями экономического и технологического суверенитета России.

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