ИИ выявляет проблемы на сети билайна, опережая потенциальные жалобы на 1-2 дня

На основе оценки объема выявленных проблем и их классификации рассчитывается так называемый «уровень здоровья» как для всей сети билайн, так и для каждого филиала в отдельности. Система «наблюдает» за каждым из сотен тысяч сетевых элементов, автоматически выявляет проблемные базовые станции, классифицирует их по восьми типам влияния на абонентский сервис и группирует объекты с единой проблемой. Алгоритмы машинного обучения предсказывают потенциальное количество обращений от клиентов на основе истории сопоставления жалоб и ошибок за предыдущий год.