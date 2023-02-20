Гладков вручил молодым белгородским семьям свидетельства на получение соцвыплат

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил свидетельства на социальные выплаты по программе «Молодая семья». Их получили шестнадцать семей.
«Всех вас поздравляю, улучшение жилищных условий — большое событие в любой семье. Надеюсь, что новыми квартирами, новыми домами вы будете довольны», — поздравил белгородцев Вячеслав Гладков.
В рамках программы молодым семьям с детьми предоставляются выплаты в размере 35% от расчётной стоимости жилья. Для семей без детей — 30%.
Если семья оформила выплату и начала её получать, а в это время родился ребёнок, то семья получит дополнительные 5%.
В 2023 году для программы выделили 281,5 млн рублей. Эти средства помогут улучшить жилищные условия 150 семьям Белгородской области.
Ольга Аксёнова