Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Гладков вручил молодым белгородским семьям свидетельства на получение соцвыплат

20 февраля 2023, 07:08
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Вячеслав Гладков вручил свидетельства на социальные выплаты по программе «Молодая семья». Эти средства помогут улучшить жилищные условия молодым белгородцам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сюжет
Выплаты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил свидетельства на социальные выплаты по программе «Молодая семья». Их получили шестнадцать семей.

«Всех вас поздравляю, улучшение жилищных условий — большое событие в любой семье. Надеюсь, что новыми квартирами, новыми домами вы будете довольны», — поздравил белгородцев Вячеслав Гладков.

В рамках программы молодым семьям с детьми предоставляются выплаты в размере 35% от расчётной стоимости жилья. Для семей без детей — 30%.

Если семья оформила выплату и начала её получать, а в это время родился ребёнок, то семья получит дополнительные 5%.

В 2023 году для программы выделили 281,5 млн рублей. Эти средства помогут улучшить жилищные условия 150 семьям Белгородской области.

Ольга Аксёнова

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Как молодой семье получить соцвыплату на жильё в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодым семьям из приграничных районов дадут ипотеку со ставкой 0,01%В России предложили изменить возраст молодых семей для получения субсидий по жильюБелгородцы не смогут применить жилсертификат для молодой семьи в другом регионе
#Ольга Аксёнова#Молодые семьи#Выплаты#Сертификат#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: погибла женщина, ранен мужчина
Сегодня, 07:24
От экстремистской книги до посёлка-призрака: неделя в Белгородской области
Вчера, 17:36
«Всё в плановом порядке». Иконников — о жалобах белгородцев на запись к врачу
Сегодня, 06:52
В Белгородской области за 2022 года снизилась общая смертность населения
Сегодня, 07:24
Места постоянных обстрелов в Шебекинском горокруге обезопасят мешками с песком
Сегодня, 07:02
Погибшей при обстреле белгородке было всего 12 лет
Вчера, 17:24