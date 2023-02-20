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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Гладков показал последствия двух обстрелов белгородского села

20 февраля 2023, 13:09
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В результате происшествия пострадали частные дома. Фотографиями и подробностями с места обстрела Вознесеновки 20 февраля поделился губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вознесеновку в Шебекинском горокруге обстреляли дважды за день. Пострадали частные домовладения.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате попадания снарядов два дома сильно повреждены, ещё в четырёх выбиты окна, посечены фасады и заборы.

На текущий момент в населённом пункте восстанавливают подачу электроэнергии. Строители производят необходимые замеры и закрывают тепловой контур. Также Гладков похвалил работу главы села, который беседует с людьми и занимается организацией работы строителей.

Напомним, в селе также эвакуировали сотрудников предприятий. Никто в результате атак не пострадал.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Спецоперация#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Вознесеновка#Вячеслав Гладков
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