Гладков показал последствия двух обстрелов белгородского села

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Вознесеновку в Шебекинском горокруге обстреляли дважды за день. Пострадали частные домовладения.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате попадания снарядов два дома сильно повреждены, ещё в четырёх выбиты окна, посечены фасады и заборы.
На текущий момент в населённом пункте восстанавливают подачу электроэнергии. Строители производят необходимые замеры и закрывают тепловой контур. Также Гладков похвалил работу главы села, который беседует с людьми и занимается организацией работы строителей.
Напомним, в селе также эвакуировали сотрудников предприятий. Никто в результате атак не пострадал.