«Добрая была»: белгородцы рассказали о погибшей при обстреле девочке

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
ВСУ обстреливали Новую Таволжанку 19 и 20 февраля. Есть погибшие, один человек ранен.
Вечером воскресенья, 19 февраля, один из девяти снарядов, выпущенных по посёлку, разорвался за спиной 12-летней девочки. Она возвращалась домой, где её ждали, но так и не успела дойти. Шансов выжить у ребёнка не было.
«Жалко, что девочку убило. Жизнь только начиналась у неё. Единственный ребёнок в семье. Добрая была, всегда здоровалась», — рассказал журналистам житель Новой Таволжанки Александр. Его дом пострадал от обстрела.
Чудом удалось избежать гибели другому жителю Новой Таволжанки — Михаилу. Мужчина выходил из дома, когда неподалёку упал снаряд. В доме Михаила выбило окна. Теперь на месте целых стёкол стоят металлические платины — так шансов выжить при очередном обстреле больше, полагает шебекинец.
В понедельник, 20 февраля, утром обстрелы унесли жизнь женщины. Она получила множественные осколочные ранения и скончалась в машине скорой помощи. Также ранения ног получил мужчина. Он госпитализирован.