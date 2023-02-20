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Published Сегодня, 14:51

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Updated Сегодня, 14:55

«Добрая была»: белгородцы рассказали о погибшей при обстреле девочке

20 февраля 2023, 14:51
Фото: кадр из видео ГТРК «Белгород»

Жители села под Белгородом рассказали о последствиях обстрела

Новая Таволжанка второй день подряд находится под жёсткими обстрелами ВСУ. С местными жителями поговорили журналисты ГТРК «Белгород».
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Обстрел

ВСУ обстреливали Новую Таволжанку 19 и 20 февраля. Есть погибшие, один человек ранен.

Вечером воскресенья, 19 февраля, один из девяти снарядов, выпущенных по посёлку, разорвался за спиной 12-летней девочки. Она возвращалась домой, где её ждали, но так и не успела дойти. Шансов выжить у ребёнка не было.

«Жалко, что девочку убило. Жизнь только начиналась у неё. Единственный ребёнок в семье. Добрая была, всегда здоровалась», — рассказал журналистам житель Новой Таволжанки Александр. Его дом пострадал от обстрела.

Чудом удалось избежать гибели другому жителю Новой Таволжанки — Михаилу. Мужчина выходил из дома, когда неподалёку упал снаряд. В доме Михаила выбило окна. Теперь на месте целых стёкол стоят металлические платины — так шансов выжить при очередном обстреле больше, полагает шебекинец.

В понедельник, 20 февраля, утром обстрелы унесли жизнь женщины. Она получила множественные осколочные ранения и скончалась в машине скорой помощи. Также ранения ног получил мужчина. Он госпитализирован.

Видео: ГТРК «Белгород»
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