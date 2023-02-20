Для санатория «Бригантина Белогорье» в Крыму разработают логотип и форму

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В настоящий момент специалисты разрабатывают имидж и брендбук санатория «Бригантина Белогорье». Вариант логотипа включает в себя белгородскую символику, флаг, герб области, символ львёнка и орлёнка, символическую бригантину с российским триколором на косых парусах.
Также специалисты разрабатывают форму для детей. В комплект летней одежды войдут кепка, шорты, футболка, ветровка, галстук, браслет и рюкзак. В зимний комплект войдут бомбер, брюки, футболка, рюкзак, браслет и галстук. В разработке формы приняли участие специалисты федерального детского центра «Артек». Также продолжается разработка формы для работников санатория.
Мне нравится то, что цвета российского флага есть, немного не хватает элементов, связанных с Белгородской областью. У нас же есть замечательные активные дети, соберите актив, покажем им. Им же носить — форма кепки, длина футболки, цвета, рюкзаки. Для детей это важно будет, чтобы им было удобно и хотелось бы в этой одежде ходить.
Вячеслав Гладков