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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Для санатория «Бригантина Белогорье» в Крыму разработают логотип и форму

20 февраля 2023, 12:18
Фото: кадр из трансляции на странице Гладкова
Образцы формы представил во время оперсовещания 20 февраля министр образования области Андрей Милёхин.

В настоящий момент специалисты разрабатывают имидж и брендбук санатория «Бригантина Белогорье». Вариант логотипа включает в себя белгородскую символику, флаг, герб области, символ львёнка и орлёнка, символическую бригантину с российским триколором на косых парусах.

Также специалисты разрабатывают форму для детей. В комплект летней одежды войдут кепка, шорты, футболка, ветровка, галстук, браслет и рюкзак. В зимний комплект войдут бомбер, брюки, футболка, рюкзак, браслет и галстук. В разработке формы приняли участие специалисты федерального детского центра «Артек». Также продолжается разработка формы для работников санатория.

Мне нравится то, что цвета российского флага есть, немного не хватает элементов, связанных с Белгородской областью. У нас же есть замечательные активные дети, соберите актив, покажем им. Им же носить — форма кепки, длина футболки, цвета, рюкзаки. Для детей это важно будет, чтобы им было удобно и хотелось бы в этой одежде ходить.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Санаторий Бригантина Белогорья#Форма#Дизайн
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