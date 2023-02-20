Для санатория «Бригантина Белогорье» в Крыму разработают логотип и форму

Также специалисты разрабатывают форму для детей. В комплект летней одежды войдут кепка, шорты, футболка, ветровка, галстук, браслет и рюкзак. В зимний комплект войдут бомбер, брюки, футболка, рюкзак, браслет и галстук. В разработке формы приняли участие специалисты федерального детского центра «Артек». Также продолжается разработка формы для работников санатория.