Больницу скорой медпомощи построят в Белгороде в 2024 году

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Больница скорой медицинской помощи появится в Белгороде в 2024 году. Проект медучреждения прошёл государственную экспертизу, сообщил замгубернатора Владимир Базаров.
Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, предложение об открытии медучреждения поддержали в правительстве и Минздраве РФ. Позицию за строительство озвучил и президент Владимир Путин.
Понимаю, что нас включат в программу 2024 года, и мы должны предпринять все усилия, чтобы сократить сроки начала и сдачи этого объекта. Больница дорогостоящая. Но она очень нужна и важна для Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Заместитель губернатора Владимир Базаров также рассказал, что областной минстрой уже вывел специалистов на площадку, хотя деньги на строительство регион пока не получил. Гладков планирует осмотреть выбранное для возведения больницы место после праздников.