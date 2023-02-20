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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 10:13

Больницу скорой медпомощи построят в Белгороде в 2024 году

20 февраля 2023, 10:11
Фото: 1MI
Проект уже прошёл государственную экспертизу. Об этом стало известно на оперативном совещании областного правительства.

Больница скорой медицинской помощи появится в Белгороде в 2024 году. Проект медучреждения прошёл государственную экспертизу, сообщил замгубернатора Владимир Базаров.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, предложение об открытии медучреждения поддержали в правительстве и Минздраве РФ. Позицию за строительство озвучил и президент Владимир Путин.

Понимаю, что нас включат в программу 2024 года, и мы должны предпринять все усилия, чтобы сократить сроки начала и сдачи этого объекта. Больница дорогостоящая. Но она очень нужна и важна для Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Заместитель губернатора Владимир Базаров также рассказал, что областной минстрой уже вывел специалистов на площадку, хотя деньги на строительство регион пока не получил. Гладков планирует осмотреть выбранное для возведения больницы место после праздников.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Строительство#Медицина#Больница#Больница скорой медицинской помощи#Госэкспертиза
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