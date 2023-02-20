Белгородцы раскритиковали Первый канал за короткое упоминание об обстреле

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Жители Белгородской области недовольны, что вчерашнему обстрелу Новой Таволжанки уделили слишком мало внимания на федеральном телевидении. По Первому каналу, например, про обстрел рассказали за 10 секунд. Причём за это короткое время успели ошибиться в названии — ведущая назвала столицу горокруга «Шэбэкино».
Накануне в селе в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. Она разговаривала с отцом по телефону в момент прилёта снаряда. Девочка находилась на улице. Также в селе повреждения получили дома и автомобиль.
Напомним, 19 февраля ВСУ обстреляли несколько районов Белгородской области. В одном только Шебекинском округе под огнём оказались вышеупомянутая Новая Таволжанка, а также село Вознесеновка.
Утром 20 февраля по Новой Таволжанке опять открыли огонь. Есть пострадавший.