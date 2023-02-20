Белгородцы раскритиковали Первый канал за короткое упоминание об обстреле

Жители Белгородской области недовольны, что вчерашнему обстрелу Новой Таволжанки уделили слишком мало внимания на федеральном телевидении. По Первому каналу, например, про обстрел рассказали за 10 секунд. Причём за это короткое время успели ошибиться в названии — ведущая назвала столицу горокруга «Шэбэкино».