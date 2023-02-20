Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Белгородцы раскритиковали Первый канал за короткое упоминание об обстреле

20 февраля 2023, 06:53
Фото: скриншот из выпуска Первого канала
Жители региона, в особенности шебекинцы, недовольны, что обстрелу Новой Таволжанки выделили 10 секунд в эфире. Накануне при очередном происшествии погибла 12-летняя девочка.
Сюжет
Обстрел

Жители Белгородской области недовольны, что вчерашнему обстрелу Новой Таволжанки уделили слишком мало внимания на федеральном телевидении. По Первому каналу, например, про обстрел рассказали за 10 секунд. Причём за это короткое время успели ошибиться в названии — ведущая назвала столицу горокруга «Шэбэкино».

Накануне в селе в результате обстрела погибла 12-летняя девочка. Она разговаривала с отцом по телефону в момент прилёта снаряда. Девочка находилась на улице. Также в селе повреждения получили дома и автомобиль.

Напомним, 19 февраля ВСУ обстреляли несколько районов Белгородской области. В одном только Шебекинском округе под огнём оказались вышеупомянутая Новая Таволжанка, а также село Вознесеновка.

Утром 20 февраля по Новой Таволжанке опять открыли огонь. Есть пострадавший.

Видео: Первый канал / "Шёпот Шебекино" в ВК
За выходные обстрелам ВСУ подверглись четыре муниципалитета Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава Шебекинского округа рассказал о помощи семье погибшей при обстреле девочкиПогибшей при обстреле белгородке было всего 12 летПод обстрелом ВСУ погибла девушка в Шебекинском округе
#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Наталья Корявых#Первый канал#Видео
Подпишитесь
Новый обстрел под Белгородом: погибла женщина, ранен мужчина
Сегодня, 07:24
От экстремистской книги до посёлка-призрака: неделя в Белгородской области
Вчера, 17:36
«Всё в плановом порядке». Иконников — о жалобах белгородцев на запись к врачу
Сегодня, 06:52
В Белгородской области за 2022 года снизилась общая смертность населения
Сегодня, 07:24
Места постоянных обстрелов в Шебекинском горокруге обезопасят мешками с песком
Сегодня, 07:02
Погибшей при обстреле белгородке было всего 12 лет
Вчера, 17:24