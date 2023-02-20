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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Белгородцев ожидает трёхдневная рабочая неделя

20 февраля 2023, 12:30
Фото: 1MI
В связи с празднованием Дня защитника Отечества белгородцы будут работать три дня, а затем отдыхать четыре дня подряд, рассказали в пресс-службе Роструда.

На наступившей неделе рабочими будут только три дня — с 20 по 22 февраля. При этом в среду, 22 февраля, уйти с работы разрешается на один час раньше.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества выходные начнутся в праздничный день, четверг, и продлятся до воскресенья, 26 февраля. Таким образом, жители региона смогут отдохнуть четыре дня подряд.

Вместе с тем Роструд уточняет, что, если у сотрудников шестидневная рабочая неделя, то суббота будет рабочим днём.

На Международный женский День отдыхать белгородцы будут только в день самого праздника — 8 Марта. В этом году он выпадает на среду. За день до праздника, 7 марта, рабочее время сократят на один час.

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#Ольга Аксёнова#Короткая рабочая неделя#23 февраля#Выходные#День защитника Отечества#Общество
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