Белгородцев ожидает трёхдневная рабочая неделя

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
На наступившей неделе рабочими будут только три дня — с 20 по 22 февраля. При этом в среду, 22 февраля, уйти с работы разрешается на один час раньше.
В связи с празднованием Дня защитника Отечества выходные начнутся в праздничный день, четверг, и продлятся до воскресенья, 26 февраля. Таким образом, жители региона смогут отдохнуть четыре дня подряд.
Вместе с тем Роструд уточняет, что, если у сотрудников шестидневная рабочая неделя, то суббота будет рабочим днём.
На Международный женский День отдыхать белгородцы будут только в день самого праздника — 8 Марта. В этом году он выпадает на среду. За день до праздника, 7 марта, рабочее время сократят на один час.