Белгородцам предложили разработать программу для смен лагеря «Бригантина Белогорья»

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В Белгородской области запустили конкурс программ смен лагеря «Бригантина Белогорья». Принять участие в нём могут руководители, заместители руководителей, педагогические работники, методисты образовательных организаций региона, библиотекари, специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов.
Всего в конкурсе восемь номинаций:
Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы министерства образования Белгородской области и денежные премии.
Заявки для участия необходимо направить до 31 марта на электронную почту [email protected] Узнать, какие документы нужны для участия, можно здесь.