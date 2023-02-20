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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Белгородцам предложили разработать программу для смен лагеря «Бригантина Белогорья»

20 февраля 2023, 14:02
Фото: 1MI
В регионе стартовал конкурс образовательных программ для смен санатория «Бригантина Белогорья. Победители получат денежные награды, следует из положения конкурса.

В Белгородской области запустили конкурс программ смен лагеря «Бригантина Белогорья». Принять участие в нём могут руководители, заместители руководителей, педагогические работники, методисты образовательных организаций региона, библиотекари, специалисты органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов.

Всего в конкурсе восемь номинаций:

  • «Гражданское воспитание»;
  • «Патриотическое воспитание»;
  • «Духовно-нравственное воспитание»;
  • «Эстетическое воспитание»;
  • «Физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия»;
  • «Трудовое воспитание и профессиональная ориентация»;
  • «Экологическое воспитание»;
  • «Формирование ценностей научного познания».

Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат дипломы министерства образования Белгородской области и денежные премии.

Заявки для участия необходимо направить до 31 марта на электронную почту [email protected] Узнать, какие документы нужны для участия, можно здесь.

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#Ольга Аксёнова#Бригантина Белогорья#Детский лагерь#Общество#Белгородская область
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