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Белгородца поймали на незаконном сбыте автомата и патронов

20 февраля 2023, 15:01
Фото: 1MI
Житель Валуйского горокруга продал автомат АК-74М и 52 патрона к нему. Мужчине грозит тюремный срок, сообщили в региональном УФСБ.

Жителя Валуйского горокруга обвинили по ч. 2 ст. 222 УК РФ. Речь о незаконном сбыте огнестрельного оружия. За это предусмотрен тюремный срок.

Как установили в управлении ФСБ, житель региона сбыл автомат АК-74М и 52 патрона к нему. Против белгородца возбудили уголовное дело. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании ещё двоих белгородцев, которые хранили автоматы и патроны к ним. Правоохранители обнаружили у жителей Ракитянского района порядка 400 патронов.

До этого в регионе судили многодетного отца, который купил автомат Калашникова у военного. Житель Волоконовского района забрал оружие домой и спрятал. Вскоре его нашли полицейские и изъяли.

Двоих белгородцев задержали за незаконное хранение автоматов и патронов к ним
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Происшествия#Задержание#Оружие#Автомат#ФСБ
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