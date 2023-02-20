Белгородца поймали на незаконном сбыте автомата и патронов

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:03
Жителя Валуйского горокруга обвинили по ч. 2 ст. 222 УК РФ. Речь о незаконном сбыте огнестрельного оружия. За это предусмотрен тюремный срок.
Как установили в управлении ФСБ, житель региона сбыл автомат АК-74М и 52 патрона к нему. Против белгородца возбудили уголовное дело. Мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о задержании ещё двоих белгородцев, которые хранили автоматы и патроны к ним. Правоохранители обнаружили у жителей Ракитянского района порядка 400 патронов.
До этого в регионе судили многодетного отца, который купил автомат Калашникова у военного. Житель Волоконовского района забрал оружие домой и спрятал. Вскоре его нашли полицейские и изъяли.