Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Накануне в Белгороде выпало критичное количество осадков — 15 см снега. С таким объёмом работы имеющейся технике было справиться достаточно сложно. На дорогах областного центра работали 43 машины. Пришлось привлекать спецтехнику от подрядчиков, а коммунальщикам — брать дополнительные смены.
Мэр города Валентин Демидов призывал белгородцев оставаться дома из-за непогоды. Снег валил весь день. По состоянию на 16:00 работали 80 единиц техники и 800 рабочих «Белгорблагоустройства» и УК.
Из-за непогоды вчера из строя вышли восемь единиц техники. Поломки градоначальник назвал некритичными и пообещал, что техника вернётся на дороги в ближайшее время. Утром 19 февраля коммунальщики собирались чистить тротуары. Для этого планировали привлечь 14 тракторов и 200 рабочих.