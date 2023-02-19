В Белгороде выпало критичное количество осадков

Из-за непогоды вчера из строя вышли восемь единиц техники. Поломки градоначальник назвал некритичными и пообещал, что техника вернётся на дороги в ближайшее время. Утром 19 февраля коммунальщики собирались чистить тротуары. Для этого планировали привлечь 14 тракторов и 200 рабочих.