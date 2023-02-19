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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

В Белгороде выпало критичное количество осадков

19 февраля 2023, 08:44
Фото: 1MI

В Белгороде не хватило снегоуборочной техники во время сильного снегопада

В городе не хватало снегоуборочной техники, поэтому пришлось привлекать подрядчиков. О работе коммунальщиков 18 февраля рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.
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Погода

Накануне в Белгороде выпало критичное количество осадков — 15 см снега. С таким объёмом работы имеющейся технике было справиться достаточно сложно. На дорогах областного центра работали 43 машины. Пришлось привлекать спецтехнику от подрядчиков, а коммунальщикам — брать дополнительные смены.

Мэр города Валентин Демидов призывал белгородцев оставаться дома из-за непогоды. Снег валил весь день. По состоянию на 16:00 работали 80 единиц техники и 800 рабочих «Белгорблагоустройства» и УК.

Из-за непогоды вчера из строя вышли восемь единиц техники. Поломки градоначальник назвал некритичными и пообещал, что техника вернётся на дороги в ближайшее время. Утром 19 февраля коммунальщики собирались чистить тротуары. Для этого планировали привлечь 14 тракторов и 200 рабочих.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Погода#Город#Снег#Коммунальщики#Уборка снега
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