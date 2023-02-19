В Белгороде менеджер по работе с блогерами может получать 100 тыс. рублей в месяц

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Белгороде менеджерам по работе с блогерами предлагают зарплату в 100 тыс. рублей. Указанная вакансия вошла в число самых высокооплачиваемых вакансий на дистанте. Такие же расценки в Казани и Новосибирске.
Будущим работникам обещают достаточно высокую загруженность и требуют от них успешный опыт от одного года, умение найти подход к инфлюенсеру и генерирование новых идей. Менеджеру нужно будет разрабатывать рекламную стратегию, искать и привлекать блогеров, анализировать аккаунты и аудиторию.
Также в числе самых высокооплачиваемых вакансий — программист 1С, специалист по тендерам, менеджер по продажам. По первой вакансии ювелирная компания в Нижнем Новгороде предлагает 180 тыс. рублей в месяц.