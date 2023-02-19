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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Белгороде менеджер по работе с блогерами может получать 100 тыс. рублей в месяц

19 февраля 2023, 14:03
Фото: 1MI

В Белгороде менеджерам по работе с блогерами предлагают зарплату в 100 тыс. рублей

Четыре вакансии в России возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на дистанте, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
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Работа

В Белгороде менеджерам по работе с блогерами предлагают зарплату в 100 тыс. рублей. Указанная вакансия вошла в число самых высокооплачиваемых вакансий на дистанте. Такие же расценки в Казани и Новосибирске.

Будущим работникам обещают достаточно высокую загруженность и требуют от них успешный опыт от одного года, умение найти подход к инфлюенсеру и генерирование новых идей. Менеджеру нужно будет разрабатывать рекламную стратегию, искать и привлекать блогеров, анализировать аккаунты и аудиторию.

Также в числе самых высокооплачиваемых вакансий — программист 1С, специалист по тендерам, менеджер по продажам. По первой вакансии ювелирная компания в Нижнем Новгороде предлагает 180 тыс. рублей в месяц.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Нижний новгород#Казань#Общество#Работа#Вакансии
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