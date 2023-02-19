В Белгороде менеджер по работе с блогерами может получать 100 тыс. рублей в месяц

Будущим работникам обещают достаточно высокую загруженность и требуют от них успешный опыт от одного года, умение найти подход к инфлюенсеру и генерирование новых идей. Менеджеру нужно будет разрабатывать рекламную стратегию, искать и привлекать блогеров, анализировать аккаунты и аудиторию.