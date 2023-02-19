В Белгороде капитально отремонтируют пять бывших общежитий

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Пять бывших общежитий капитально отремонтируют в Белгороде. В зданиях сделают ремонт мест общего пользования, заменят инженерные сети, кровлю и фасад, установят тепловой контур. Принимать работу будут не только специалисты, но и жильцы.
Ремонтировать будут дома на Коммунальной, 8, Князя Трубецкого, 18, Гражданском проспекте, 27а, проспекте Богдана Хмельницкого, 133 и улице Гагарина, 19. Реализуется программа за счёт бюджетных средств. В 2022 году на ремонт общежитий, например, потратили более 1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в регионе до конца года планируют отремонтировать девять бывших общежитий. На работы выделили 250 млн рублей. Реализовать проекты в регионе должны до 1 декабря.