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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

У белгородцев отберут аварийный дом, но заплатят компенсацию

19 февраля 2023, 11:57
Фото: 1MI

Мэрия Белгорода добилась сноса аварийного дома через суд

Мэрия добилась сноса аварийного дома на улице Князя Трубецкого, 17. Администрации придётся заплатить жильцам 11 млн рублей компенсации для возмещения убытков, сообщает Свердловский райсуд.

Мэрия Белгорода в суде добилась сноса аварийного дома на улице Князя Трубецкого, 17. Администрации придётся выплатить собственникам 11 млн рублей в качестве компенсации. Это соответствует рыночной стоимости. Деньги выделят из городского бюджета.

Речь о доме, где находится пивная лавка «Хмель». Уточняется, что торговая точка не работает. По решению суда, чиновники теперь имеют полное право изъять нежилое помещение и земельный участок под ним для муниципальных нужд. 

Ответчикам принадлежало по одной четвёртой доли нежилого помещения и доли на земельный участок. Администрация предлагала собственникам урегулировать вопрос мирным путём, однако горожане не согласились. Им дали год на снос или реконструкцию дома, однако это требование выполнено не было. В связи с этим суд встал на сторону чиновников. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, в аварийном доме № 6 на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «самоисцелился» фундамент. Жильцы из-за здания также судятся с чиновниками.

В аварийном доме на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «самоисцелился» фундамент
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Мэрия#Аварийный дом
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