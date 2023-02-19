У белгородцев отберут аварийный дом, но заплатят компенсацию

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Мэрия Белгорода в суде добилась сноса аварийного дома на улице Князя Трубецкого, 17. Администрации придётся выплатить собственникам 11 млн рублей в качестве компенсации. Это соответствует рыночной стоимости. Деньги выделят из городского бюджета.
Речь о доме, где находится пивная лавка «Хмель». Уточняется, что торговая точка не работает. По решению суда, чиновники теперь имеют полное право изъять нежилое помещение и земельный участок под ним для муниципальных нужд.
Ответчикам принадлежало по одной четвёртой доли нежилого помещения и доли на земельный участок. Администрация предлагала собственникам урегулировать вопрос мирным путём, однако горожане не согласились. Им дали год на снос или реконструкцию дома, однако это требование выполнено не было. В связи с этим суд встал на сторону чиновников. Решение суда вступило в законную силу.
Напомним, в аварийном доме № 6 на Свято-Троицком бульваре в Белгороде «самоисцелился» фундамент. Жильцы из-за здания также судятся с чиновниками.