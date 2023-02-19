У белгородцев отберут аварийный дом, но заплатят компенсацию

Ответчикам принадлежало по одной четвёртой доли нежилого помещения и доли на земельный участок. Администрация предлагала собственникам урегулировать вопрос мирным путём, однако горожане не согласились. Им дали год на снос или реконструкцию дома, однако это требование выполнено не было. В связи с этим суд встал на сторону чиновников. Решение суда вступило в законную силу.