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Спортивного директора «Белогорья» отстранили за нарушение антидопинговых правил

19 февраля 2023, 10:19
Фото: РИА «Новости»

Спортивного директора «Белогорья» отстранили от должности из-за допинга

Олимпийского чемпиона 2012 года и спортивного директора белгородского ВК «Белогорье» Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генсекретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Ярёменко.

Спортивного директора белгородского ВК «Белогорье» Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Волейбольный клуб уже получил соответствующее решение Всероссийской федерации волейбола, рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.

«Федерация достаточно давно получила документы по дисквалификации Ильиных. Уже даже есть решение нашей дисциплинарной комиссии. Запрет распространяется на участие в любых спортивных мероприятиях и организациях», — заявил Ярёменко.

Срок дисквалификации — два года. Он будет считаться от 12 января 2023 года. Тестировался Ильиных в одном пуле с Дмитрием Мусэрским — экс-игроком «Белогорья». Его наказали за аналогичное нарушение.

 

Экс-волейболиста ВК «Белогорье» Мусэрского дисквалифицировали из-за допинга
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#Наталья Корявых#Дисквалификация#Волейбол#Белгородская область#Дмитрий ильиных#Дмитрий Мусэрский#Спорт#Вк белогорье#Всероссийская федерация волейбола
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