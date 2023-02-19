Спортивного директора «Белогорья» отстранили за нарушение антидопинговых правил

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Спортивного директора белгородского ВК «Белогорье» Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Волейбольный клуб уже получил соответствующее решение Всероссийской федерации волейбола, рассказал генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко.
«Федерация достаточно давно получила документы по дисквалификации Ильиных. Уже даже есть решение нашей дисциплинарной комиссии. Запрет распространяется на участие в любых спортивных мероприятиях и организациях», — заявил Ярёменко.
Срок дисквалификации — два года. Он будет считаться от 12 января 2023 года. Тестировался Ильиных в одном пуле с Дмитрием Мусэрским — экс-игроком «Белогорья». Его наказали за аналогичное нарушение.