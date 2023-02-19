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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Под огнём ВСУ оказалось ещё одно белгородское село

19 февраля 2023, 10:34
Фото: Bel.ru

Под обстрел попало село Вязовое Краснояружского района

Местные жители получили СМС-рассылку от РСЧС с просьбой срочно пройти в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Под огонь ВСУ 19 февраля попало село Вязовое Краснояружского района. Людей просят срочно спуститься в подвалы. Официальной информации по обстрелу пока нет.

Фото: РСЧС

17 февраля под обстрел ВСУ попало Шебекино. Накануне губернатор Вячеслав Гладков показал последствия атаки со стороны Украины. Повреждения получили рынок, ТЦ и парикмахерская.

Тогда пострадала работница парикмахерской. Женщина находится в тяжёлом состоянии и не приходит в себя. Её планируют отправить на лечение в Москву.

Пострадавшая при обстреле Шебекино белгородка не приходит в себя
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#Наталья Корявых#Обстрел ВСУ#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Краснояружский район#Шебекино#Вячеслав Гладков
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