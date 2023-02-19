Под огнём ВСУ оказалось ещё одно белгородское село

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Под огонь ВСУ 19 февраля попало село Вязовое Краснояружского района. Людей просят срочно спуститься в подвалы. Официальной информации по обстрелу пока нет.
17 февраля под обстрел ВСУ попало Шебекино. Накануне губернатор Вячеслав Гладков показал последствия атаки со стороны Украины. Повреждения получили рынок, ТЦ и парикмахерская.
Тогда пострадала работница парикмахерской. Женщина находится в тяжёлом состоянии и не приходит в себя. Её планируют отправить на лечение в Москву.