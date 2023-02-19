От экстремистской книги до посёлка-призрака: неделя в Белгородской области

В это время она находилась на рабочем месте — в местной парикмахерской. Медики сразу отправили 43-летнюю белгородку в медучреждение, в отделение реанимации. После того, как её состояние улучшится до возможности транспортировки, женщину планируют отправить на лечение в Москву: в отделение челюстно-лицевой хирургии. Но пока что всё, видимо, идёт не по плану — Мария до сих пор находится в тяжёлом состоянии и не приходит в себя.