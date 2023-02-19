От экстремистской книги до посёлка-призрака: неделя в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
В Белгородской области продолжается вторая неделя серьёзных обстрелов после непродолжительного затишья.
17 февраля ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино. Закончилась атака пострадавшей. Женщина по имени Мария получила серьёзные осколочные ранения. Осколки попали ей прямо в лицо.
В это время она находилась на рабочем месте — в местной парикмахерской. Медики сразу отправили 43-летнюю белгородку в медучреждение, в отделение реанимации. После того, как её состояние улучшится до возможности транспортировки, женщину планируют отправить на лечение в Москву: в отделение челюстно-лицевой хирургии. Но пока что всё, видимо, идёт не по плану — Мария до сих пор находится в тяжёлом состоянии и не приходит в себя.
Напомним, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал книгу «Потрясение». В ней он упоминал бога «Моностона» и признавался, что общался с умершими. Среди них были, например, Владимир Высоцкий и Сергей Радонежский. Был Евгений Савченко в контакте и с Богородицей да Господом Богом. Прочесть наш разбор книги можно здесь.
Также в «Потрясении» Савченко цитировал скандальную книгу «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона, которую изъяли у депутатов белгородской облдумы Ольги Павловой и Валерия Сергачёва. В итоге «Евангелие от Елизаветы» признали в суде экстремистским, а провинившихся депутатов назвали «последователями новой элитарной эзотерической секты».
Евгений Савченко тоже теперь находится в поле зрения прокуратуры. Его «Потрясение» правоохранительные органы проверяют на наличие признаков экстремизма. Эксперты считают, что книга экс-губернатора содержит схожую риторику конфессиональной литературы.
В Белгородской области есть посёлок-призрак с интересным названием — Герцевский. Находится он на границе Яковлевского округа и Ракитянского района. 16 февраля заброшенный посёлок Герцевский решили исключить из состава Дмитриевского сельского поселения. Там уже никто не живёт, есть лишь несколько полуразрушенных объектов. Теперь населённый пункт относится к Яковлевскому округу. Но фактически его нет.
Упоминание соответствующего населённого пункта в документальном планировании как Яковлевского, так и Ракитянского района отсутствует. Фактически посёлка не существует.
Сергей Балашов, член комитета думы по социальной политике
На неделе тайский салон массажа в Белгороде прославился на всероссийском уровне в telegram-канале Mash. Так, история гласила, что массажистка одного из спа-салонов сбежала из города после того, как пожилой пенсионер не согласился продолжить сеанс интимными услугами. Объяснялся отъезд тайки в Москву тем, что она якобы оскорбилась отказом. А нашли девушку через спецагентство, которому работодатель отдал 200 тыс. рублей за поиск. Теперь руководство хочет вернуть свои деньги обратно. По фотографиям мы предположили, что в скандальной истории фигурирует спа-салон «Сантай».
В салоне же «Бел.Ру» сообщили, что распространяемая история в сети — фейк, который, вероятно, запустили конкуренты. В «Сантай» рассказали, что их бывшая сотрудница уехала в столицу России работать на другой салон, но это не было скандалом. К тому же с сексуальным подтекстом.
В январе 2023 года Михаил Ефремов попросил об освобождении из белгородской колонии. Остаток тюремного срок он просил заменить принудительными работами. Но 13 февраля артист направил в суд прошение об отмене производства по запросу о смягчении своего наказания.
Тогда глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» предположил, что перемена в настроениях актёра связана с возможной плохой характеристикой от руководства ИК-4, где и пребывает Михаил Ефремов.
Его адвокат Юрий Падалко же сообщил, что Ефремов принял такое решение добровольно. А уже причины, побудившие артиста остаться в исправительной колонии до конца срока, никто не назвал. Тогда 17 февраля Алексеевский райсуд прекратил производство по этому делу, как и просил актёр.