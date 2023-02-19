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От экстремистской книги до посёлка-призрака: неделя в Белгородской области

19 февраля 2023, 17:36
Фото: Bel.ru
Книгу экс-губернатора исследуют на признаки экстремизма, белгородка третий день без сознания после обстрела, а Михаил Ефремов передумал выходить из колонии раньше времени. Эти и другие темы стали главными на неделе.

Новая пострадавшая при обстрелах

В Белгородской области продолжается вторая неделя серьёзных обстрелов после непродолжительного затишья.

17 февраля ВСУ в очередной раз обстреляли Шебекино. Закончилась атака пострадавшей. Женщина по имени Мария получила серьёзные осколочные ранения. Осколки попали ей прямо в лицо.

В это время она находилась на рабочем месте — в местной парикмахерской. Медики сразу отправили 43-летнюю белгородку в медучреждение, в отделение реанимации. После того, как её состояние улучшится до возможности транспортировки, женщину планируют отправить на лечение в Москву: в отделение челюстно-лицевой хирургии. Но пока что всё, видимо, идёт не по плану — Мария до сих пор находится в тяжёлом состоянии и не приходит в себя.

Пострадавшая при обстреле Шебекино белгородка не приходит в себя
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Савченко цитировал экстремистскую книгу

Напомним, экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал книгу «Потрясение». В ней он упоминал бога «Моностона» и признавался, что общался с умершими. Среди них были, например, Владимир Высоцкий и Сергей Радонежский. Был Евгений Савченко в контакте и с Богородицей да Господом Богом. Прочесть наш разбор книги можно здесь.

Также в «Потрясении» Савченко цитировал скандальную книгу «Евангелие от Елизаветы» Николая Моностона, которую изъяли у депутатов белгородской облдумы Ольги Павловой и Валерия Сергачёва. В итоге «Евангелие от Елизаветы» признали в суде экстремистским, а провинившихся депутатов назвали «последователями новой элитарной эзотерической секты».

Евгений Савченко тоже теперь находится в поле зрения прокуратуры. Его «Потрясение» правоохранительные органы проверяют на наличие признаков экстремизма. Эксперты считают, что книга экс-губернатора содержит схожую риторику конфессиональной литературы.

Прокуратура проверит на экстремизм книгу «Потрясение» Евгения Савченко
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Судьба посёлка-призрака

В Белгородской области есть посёлок-призрак с интересным названием — Герцевский. Находится он на границе Яковлевского округа и Ракитянского района. 16 февраля заброшенный посёлок Герцевский решили исключить из состава Дмитриевского сельского поселения. Там уже никто не живёт, есть лишь несколько полуразрушенных объектов. Теперь населённый пункт относится к Яковлевскому округу. Но фактически его нет.

Упоминание соответствующего населённого пункта в документальном планировании как Яковлевского, так и Ракитянского района отсутствует. Фактически посёлка не существует.
Сергей Балашов, член комитета думы по социальной политике
Белгородские депутаты включили «посёлок-призрак» в состав Яковлевского горокруга
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Расследование «Бел.Ру» о сбежавшей массажистке

На неделе тайский салон массажа в Белгороде прославился на всероссийском уровне в telegram-канале Mash. Так, история гласила, что массажистка одного из спа-салонов сбежала из города после того, как пожилой пенсионер не согласился продолжить сеанс интимными услугами. Объяснялся отъезд тайки в Москву тем, что она якобы оскорбилась отказом. А нашли девушку через спецагентство, которому работодатель отдал 200 тыс. рублей за поиск. Теперь руководство хочет вернуть свои деньги обратно. По фотографиям мы предположили, что в скандальной истории фигурирует спа-салон «Сантай».

В салоне же «Бел.Ру» сообщили, что распространяемая история в сети — фейк, который, вероятно, запустили конкуренты. В «Сантай» рассказали, что их бывшая сотрудница уехала в столицу России работать на другой салон, но это не было скандалом. К тому же с сексуальным подтекстом.

В белгородском спа-салоне прокомментировали «побег» тайской массажистки
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Ефремову «понравилось» в белгородской тюрьме?

В январе 2023 года Михаил Ефремов попросил об освобождении из белгородской колонии. Остаток тюремного срок он просил заменить принудительными работами. Но 13 февраля артист направил в суд прошение об отмене производства по запросу о смягчении своего наказания.

Тогда глава адвокатской конторы «Александр Добровинский и партнёры» предположил, что перемена в настроениях актёра связана с возможной плохой характеристикой от руководства ИК-4, где и пребывает Михаил Ефремов.

Его адвокат Юрий Падалко же сообщил, что Ефремов принял такое решение добровольно. А уже причины, побудившие артиста остаться в исправительной колонии до конца срока, никто не назвал. Тогда 17 февраля Алексеевский райсуд прекратил производство по этому делу, как и просил актёр.

Ефремов мог передумать о досрочном выходе из колонии из-за плохой характеристики
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Евгений Савченко#Итоги недели#Общество#Обстрел ВСУ#Экстремизм#Пострадавшие#Михаил Ефремов#Посёлок-призрак#Исправительная колония
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