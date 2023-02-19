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Обстрелы Белгородской области и дисквалификация олимпийского чемпиона: итоги дня

19 февраля 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
Несколько белгородских сёл оказались под огнём ВСУ, спортивного директора «Белогорья» дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, а в Волоконовском районе почтили память погибших военнослужащих.

Обстрелы ВСУ

В Белгородской области обстреляли пять населённых пунктов за день. Сначала в Сети появились данные об обстреле села Вязовое в Краснояружском районе, а затем — села Староселье. Под огнём оказалось село Пороз в Грайворонском горокруге.

Вскоре стало известно об обстреле хутора Старый Волоконовского района, а затем — Новой Таволжанки в Шебекинском округе. Губернатор Вячеслав Гладков ранее показал последствия обстрелов. Информации по поводу атаки на Новую Таволжанку пока нет.

Гладков сообщил подробности обстрелов белгородских сёл
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Дисквалификация из-за допинга

Спортивного директора «Белогорья» Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Волейбольный клуб уже получил соответствующее решение Всероссийской федерации волейбола.

Запрет распространяется на участие в любых спортивных мероприятиях и организациях, уточнил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко. Ранее по аналогичной причине дисквалифицировали экс-игрока «Белогорья» Дмитрия Мусэрского

Спортивного директора «Белогорья» отстранили за нарушение антидопинговых правил
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Парты памяти

В честь нескольких белгородцев-участников СВО в школах Волоконовского района появились «Парты Героя». Их открыли 15 и 16 февраля в честь военнослужащих, погибших в ходе исполнения служебного долга.

Парты открыли в Волоконовской средней школе № 1 в честь Игоря Степанова и в СОШ № 2 в память об Артёме Дикареве. В Пятницкой школе почтили память Андрея СорокинаИвана Деряги и Романа Шипилова, а в Ютановской школе парта открылась в честь её выпускника Андрея Степанова.

Глава района в Белгородской области сообщил об открытии нескольких парт памяти
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