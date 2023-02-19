Обстрелы Белгородской области и дисквалификация олимпийского чемпиона: итоги дня

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Обстрелы ВСУ
Вскоре стало известно об обстреле хутора Старый Волоконовского района, а затем — Новой Таволжанки в Шебекинском округе. Губернатор Вячеслав Гладков ранее показал последствия обстрелов. Информации по поводу атаки на Новую Таволжанку пока нет.
Дисквалификация из-за допинга
Спортивного директора «Белогорья» Дмитрия Ильиных дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Волейбольный клуб уже получил соответствующее решение Всероссийской федерации волейбола.
Запрет распространяется на участие в любых спортивных мероприятиях и организациях, уточнил генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко. Ранее по аналогичной причине дисквалифицировали экс-игрока «Белогорья» Дмитрия Мусэрского.
Парты памяти
В честь нескольких белгородцев-участников СВО в школах Волоконовского района появились «Парты Героя». Их открыли 15 и 16 февраля в честь военнослужащих, погибших в ходе исполнения служебного долга.
Парты открыли в Волоконовской средней школе № 1 в честь Игоря Степанова и в СОШ № 2 в память об Артёме Дикареве. В Пятницкой школе почтили память Андрея Сорокина, Ивана Деряги и Романа Шипилова, а в Ютановской школе парта открылась в честь её выпускника Андрея Степанова.