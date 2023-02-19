На инициативы белгородцев из бюджета выделили 350 млн рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В Белгородской области выделили 350 млн рублей на 127 инициативных проектов в рамках инициативного движения и проекта «Решаем вместе». Реализация проектов запланирована во всех районах и округах региона.
Деньги 22 муниципалитетам начнут поступать в апреле. До 1 сентября все объекты, построенные в рамках программы, должны ввести в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в регионе установили 185 детских спортивных площадок. На эти цели тогда выделили 500 млн рублей. Также по программе «Решаем вместе» новый пляж откроется в Шебекино. Там появятся кабинки для переодевания, шезлонги и теневые навесы, спасательный пост.