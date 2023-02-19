Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

На инициативы белгородцев из бюджета выделили 350 млн рублей

19 февраля 2023, 06:54
Фото: 1MI

В Белгородской области выделили 350 млн рублей в рамках инициативного бюджетирования

В 2023 году в регионе планируют реализовать 127 проектов в 22 муниципалитетах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

В Белгородской области выделили 350 млн рублей на 127 инициативных проектов в рамках инициативного движения и проекта «Решаем вместе». Реализация проектов запланирована во всех районах и округах региона.

Деньги 22 муниципалитетам начнут поступать в апреле. До 1 сентября все объекты, построенные в рамках программы, должны ввести в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в регионе установили 185 детских спортивных площадок. На эти цели тогда выделили 500 млн рублей. Также по программе «Решаем вместе» новый пляж откроется в Шебекино. Там появятся кабинки для переодевания, шезлонги и теневые навесы, спасательный пост.

 

В 2022 году в Белгородской области установили 185 детских спортивных площадок
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском приграничье откроют новый пляжСпортивные площадки в Белгороде: везде ли есть и как выглядят
#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Общество#Проект#Финансирование
Подпишитесь
Спортивного директора «Белогорья» отстранили за нарушение антидопинговых правил
Сегодня, 10:19
Белгородские депутаты вступили в тероборону
Сегодня, 09:15
В Белгороде выпало критичное количество осадков
Сегодня, 08:44
У белгородцев отберут аварийный дом, но заплатят компенсацию
Сегодня, 11:57
Третье село в Белгородской области оказалось под обстрелом
Сегодня, 12:33