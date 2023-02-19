На инициативы белгородцев из бюджета выделили 350 млн рублей

Ранее сообщалось, что в 2022 году в регионе установили 185 детских спортивных площадок. На эти цели тогда выделили 500 млн рублей. Также по программе «Решаем вместе» новый пляж откроется в Шебекино. Там появятся кабинки для переодевания, шезлонги и теневые навесы, спасательный пост.