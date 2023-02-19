Инвестиции и дополнительный заработок: белгородцы заплатили мошенникам 39 млн рублей

После всего этого мошенники перестают выходить на связь. Порою потерпевшие лишаются не только собственных сбережений, но и остаются с кредитами. Правоохранители снова предупредили жителей региона об опасности потерять деньги и напоминают, что проверять организации необходимо через сайт ЦБ.