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Published Сегодня, 12:23

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Updated Сегодня, 12:23

Инвестиции и дополнительный заработок: белгородцы заплатили мошенникам 39 млн рублей

19 февраля 2023, 12:23
Фото: 1MI

С начала года белгородцы перечислили аферистам почти 39 млн рублей

С начала года в регионе зафиксировали 55 фактов мошенничества под предлогом получения дополнительного заработка, сообщили в региональном УМВД.

За полтора месяца аферисты, предлагающие выгодно вложить деньги, заработали на доверчивых белгородцах почти 39 млн рублей. С начала года в регионе зарегистрировали 55 случаев мошенничества под предлогом дополнительного заработка.

Белгородцам пишут с соцсетях или звонят по телефону с предложением инвестировать, заработать на ставках или на бирже. Мошенники обещают людям большой доход. Потерпевшие переводят деньги аферистам, а потом не могут вывести свой «заработок».

После всего этого мошенники перестают выходить на связь. Порою потерпевшие лишаются не только собственных сбережений, но и остаются с кредитами. Правоохранители снова предупредили жителей региона об опасности потерять деньги и напоминают, что проверять организации необходимо через сайт ЦБ.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Мошенничество#Общество#Аферисты#Потерпевшие#УМВД
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