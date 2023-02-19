Инвестиции и дополнительный заработок: белгородцы заплатили мошенникам 39 млн рублей

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
За полтора месяца аферисты, предлагающие выгодно вложить деньги, заработали на доверчивых белгородцах почти 39 млн рублей. С начала года в регионе зарегистрировали 55 случаев мошенничества под предлогом дополнительного заработка.
Белгородцам пишут с соцсетях или звонят по телефону с предложением инвестировать, заработать на ставках или на бирже. Мошенники обещают людям большой доход. Потерпевшие переводят деньги аферистам, а потом не могут вывести свой «заработок».
После всего этого мошенники перестают выходить на связь. Порою потерпевшие лишаются не только собственных сбережений, но и остаются с кредитами. Правоохранители снова предупредили жителей региона об опасности потерять деньги и напоминают, что проверять организации необходимо через сайт ЦБ.