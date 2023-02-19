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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Футболист рассказал подробности драки белгородца и украинской футбольной команды

19 февраля 2023, 13:10
Фото: 1MI
Защитник ярославского «Шинника» поделился подробностями драки, которая произошла в турецком отеле Royal Seginus, сообщает издание «Спорт-Экспресс».
Сюжет
Драка

Защитник ярославского клуба «Шинник» Даниил Петрунин поделился подробностями драки, где пострадал белгородец Артём Семейкин. Его избили футболисты украинского «Миная» в отеле Royal Seginus в Турции.

Как отметил Петрунин, сильно досталось в драке только Семейкину. Кроме него никто не пострадал. Конфликт, по словам футболиста, начался, когда белгородец вышел из номера, а ему начали кричать «Слава Украине!». Семейкин ответил «Слава России!», и на него напали.

Напомним, драка произошла 13 февраля в Турции в отеле Royal Seginus. Конфликтующие стороны решили «забыть» про случившееся. В больницу никто из участников драки не обращался.

Белгородец стал участником драки с украинской футбольной командой в отеле Турции
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Турция#Происшествия#Драка#Футбол
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