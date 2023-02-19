Футболист рассказал подробности драки белгородца и украинской футбольной команды

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Защитник ярославского клуба «Шинник» Даниил Петрунин поделился подробностями драки, где пострадал белгородец Артём Семейкин. Его избили футболисты украинского «Миная» в отеле Royal Seginus в Турции.
Как отметил Петрунин, сильно досталось в драке только Семейкину. Кроме него никто не пострадал. Конфликт, по словам футболиста, начался, когда белгородец вышел из номера, а ему начали кричать «Слава Украине!». Семейкин ответил «Слава России!», и на него напали.
Напомним, драка произошла 13 февраля в Турции в отеле Royal Seginus. Конфликтующие стороны решили «забыть» про случившееся. В больницу никто из участников драки не обращался.