Футболист рассказал подробности драки белгородца и украинской футбольной команды

Как отметил Петрунин, сильно досталось в драке только Семейкину. Кроме него никто не пострадал. Конфликт, по словам футболиста, начался, когда белгородец вышел из номера, а ему начали кричать «Слава Украине!». Семейкин ответил «Слава России!», и на него напали.