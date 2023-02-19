Белгородские депутаты вступили в тероборону

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Депутаты областной думы вступили в отряды территориальной обороны. Они проходят боевую подготовку и учатся оказывать первую помощь под контролем профессиональных инструкторов. Глава регионального парламента Юрий Клепиков рассказал, зачем парламентарии вошли в состав теробороны.
«Я уверен, что защита Отечества — наш гражданский долг. И с такой позицией солидарны тысячи земляков: количество участников отрядов теробороны уже превысило то число, на которое мы рассчитывали при создании народного ополчения», — подчеркнул Клепиков.
Также он отметил, что решение о вступлении в отряды — добровольное. На текущий момент в тероборону входят семь батальонов.
Напомним, в Курской области губернатор Роман Старовойт возглавил народную дружину «Патриот». Набор в неё стартовал весной 2022 года.