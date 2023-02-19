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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Белгородские депутаты вступили в тероборону

19 февраля 2023, 09:15
Фото: Белгородская областная дума

Депутаты Белгородской облдумы вошли в отряды территориальной обороны

Парламентарии проходят боевую подготовку, учатся оказанию первой помощи. Тренировки проводят профессиональные инструкторы, сообщили в областной думе.
Сюжет
Облдума

Депутаты областной думы вступили в отряды территориальной обороны. Они проходят боевую подготовку и учатся оказывать первую помощь под контролем профессиональных инструкторов. Глава регионального парламента Юрий Клепиков рассказал, зачем парламентарии вошли в состав теробороны.

«Я уверен, что защита Отечества — наш гражданский долг. И с такой позицией солидарны тысячи земляков: количество участников отрядов теробороны уже превысило то число, на которое мы рассчитывали при создании народного ополчения», — подчеркнул Клепиков.

Также он отметил, что решение о вступлении в отряды — добровольное. На текущий момент в тероборону входят семь батальонов.

Напомним, в Курской области губернатор Роман Старовойт возглавил народную дружину «Патриот». Набор в неё стартовал весной 2022 года.

 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Роман Старовойт#Юрий клепиков#Облдума#Общество#Депутаты#Тероборона
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