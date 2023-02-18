За девять месяцев в Белгороде в 16 раз выросло число предложений по сдаче комнат

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2023 года в Белгороде предлагали в аренду 251 комнату. При этом ещё в марте 2022 года количество предложений составляло 15. За месяц их число выросло до 262. Пик пришёл на июнь — 263 предложения.