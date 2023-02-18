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Published Сегодня, 08:17

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Updated Сегодня, 08:19

За девять месяцев в Белгороде в 16 раз выросло число предложений по сдаче комнат

18 февраля 2023, 08:17
Фото: 1MI
Если в марте 2022 года количество объявлений о сдаче комнат в аренду в областном центре составляло 15, в апреле их число выросло в 16 раз. Также растёт количество предложений по аренде домов, вторичного жилья и коммерческой недвижимости.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2023 года в Белгороде предлагали в аренду 251 комнату. При этом ещё в марте 2022 года количество предложений составляло 15. За месяц их число выросло до 262. Пик пришёл на июнь — 263 предложения.

Стало больше в Белгороде и вариантов по аренде домов. В марте 2022 года было всего восемь объявлений, в январе текущего года их 101. Рост произошёл с апреля прошлого года. Пик пришёлся на июль — 107 объявлений.

В два раза за год СВО стало больше предложений и по аренде вторичного жилья. На январь текущего года было 1223 объявления. А в январе 2022 года их было 620. Резкий рост произошёл с ноября.

Появился выбор и при аренде коммерческой недвижимости в Белгороде. В начале текущего года было 126 объявлений. А в январе 2022 года их было 69. Пик зафиксировали в июле — 155 предложений.

 

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