За девять месяцев в Белгороде в 16 раз выросло число предложений по сдаче комнат

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2023 года в Белгороде предлагали в аренду 251 комнату. При этом ещё в марте 2022 года количество предложений составляло 15. За месяц их число выросло до 262. Пик пришёл на июнь — 263 предложения.
Стало больше в Белгороде и вариантов по аренде домов. В марте 2022 года было всего восемь объявлений, в январе текущего года их 101. Рост произошёл с апреля прошлого года. Пик пришёлся на июль — 107 объявлений.
В два раза за год СВО стало больше предложений и по аренде вторичного жилья. На январь текущего года было 1223 объявления. А в январе 2022 года их было 620. Резкий рост произошёл с ноября.
Появился выбор и при аренде коммерческой недвижимости в Белгороде. В начале текущего года было 126 объявлений. А в январе 2022 года их было 69. Пик зафиксировали в июле — 155 предложений.