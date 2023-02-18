В Белгороде прошли соревнования моржей

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
18 февраля в 10:00 на городском пляже состоялось сразу два соревнования: открытый чемпионат по зимнему плаванию на дистанцию 25 м и забег на дистанцию 1 км.
Регистрация была доступна всем желающим. Сразу после испытаний участники и их близкие могли выпить горячего чаю или погреться в бане. На месте дежурили полиция и скорая помощь.
По окончании мероприятия состоялось награждение, белгородские моржи получили медали и сертификаты.