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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Белгороде прошли соревнования моржей

18 февраля 2023, 11:11
Фото: Валерия Колесникова / Bel.ru
Заплыв моржей в Белгороде
Любители зимнего плавания не только проплыли дистанцию в проруби, но и побежали её по снегу.

18 февраля в 10:00 на городском пляже состоялось сразу два соревнования: открытый чемпионат по зимнему плаванию на дистанцию 25 м и забег на дистанцию 1 км.

Регистрация была доступна всем желающим. Сразу после испытаний участники и их близкие могли выпить горячего чаю или погреться в бане. На месте дежурили полиция и скорая помощь.

По окончании мероприятия состоялось награждение, белгородские моржи получили медали и сертификаты.

Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в БелгородеСоревнования моржей в Белгороде
Соревнования моржей в Белгороде
Фото: Валерия Колесникова / Бел.Ру
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