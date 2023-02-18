Центр молодежных инициатив в Старом Осколе закрывают на ремонт

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Реконструкцию ждали давно. Заявлено глобальное преображение. Переделают все — от фасада до инженерных коммуникаций. В помещении станет более комфортно. Смонтируют современную систему кондиционирования. Откроют кафе, студию звукозаписи, зону нетворкинга. Вместительный кинотеатр сохранят.
В последний раз ремонт ЦМИ видел два десятилетия назад. Капитально обновлялась только площадь перед сооружением. Строение находится в центральной части города. Здесь проходят городские общественные мероприятия.
На капитальное обновление потратят 75 млн рублей. Деньги выделили из 145 млн рублей, которые белгородский регион выиграл по конкурсу Росмолодежи.