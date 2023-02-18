Центр молодежных инициатив в Старом Осколе закрывают на ремонт

В ЦМИ – чемоданное настроение. Специалисты центра переезжают в другие помещения на время капитального ремонта здания. Работу с молодежью продолжат курировать и проводить, территориально находясь в других помещениях Старого Оскола. Здание на улице Ленина закроют на следующей неделе.

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