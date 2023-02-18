Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Центр молодежных инициатив в Старом Осколе закрывают на ремонт

18 февраля 2023, 07:19
Фото: ЦМИ Старого Оскола в соцсети
ЦМИ в Старом Осколе
В ЦМИ – чемоданное настроение. Специалисты центра переезжают в другие помещения на время капитального ремонта здания. Работу с молодежью продолжат курировать и проводить, территориально находясь в других помещениях Старого Оскола. Здание на улице Ленина закроют на следующей неделе.

Реконструкцию ждали давно. Заявлено глобальное преображение. Переделают все — от фасада до инженерных коммуникаций. В помещении станет более комфортно. Смонтируют современную систему кондиционирования. Откроют кафе, студию звукозаписи, зону нетворкинга. Вместительный кинотеатр сохранят.

В последний раз ремонт ЦМИ видел два десятилетия назад.  Капитально обновлялась только площадь перед сооружением. Строение находится в центральной части города. Здесь проходят городские общественные мероприятия.

На капитальное обновление потратят 75 млн рублей. Деньги выделили из 145 млн рублей, которые белгородский регион выиграл по конкурсу Росмолодежи.

Дело аэропорта Старого Оскола по нарушениям опять направили в арбитражный суд
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин принял участие в открытии инфекционного центра в Старом ОсколеСроки ввода в эксплуатацию школы в Старом Осколе снова перенеслиНовый маршрут общественного транспорта откроют в Старом Осколе
#Татьяна Панарина#ЦМИ#Закрытие#Капитальный ремонт#Город#Новости Старого Оскола#Старый Оскол
Подпишитесь
Кое-как лицо слепили: осколок попал в лицо женщине при обстреле Шебекино
Сегодня, 08:28
Зрители помогли юному белгородцу вернуться в шоу «Голос. Дети» и пройти в финал
Сегодня, 07:03
Прокуратура проверит на экстремизм книгу «Потрясение» Евгения Савченко
Вчера, 17:31
Книгу «Евангелие от Елизаветы», которую цитировал Савченко, признали экстремистской
Вчера, 17:17
Долой иностранные словечки! Какие белгородские компании может затронуть закон о языке
Вчера, 13:40
Белгородцы в Индии: душелеты, пластиковая мебель и жильё за 15 тысяч рублей в месяц
Вчера, 15:00