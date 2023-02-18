«Температурные качели» испортили дороги в Белгороде

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В областном центре приступили к заделке ям на дорогах. Рабочие «Белгорблагоустройства» работают круглосуточно. Применяют для этого литой асфальтобетон, так как его можно использовать при температуре от -10°С до +5°С.
Сейчас работаем своими силами. С 1 марта привлекаем подрядные организации. Заключено два контракты — каждый по 2 тыс. кв. м. Составлены графики.
Сергей Анпилогов, замначальника производственно-технического отдела «Белгорблагоустройства»
В 2023 году планируют привести в порядок 47 тыс. кв. м. дорог. Власти отмечают, что одна из причин появления ям — температурные качели. Однако в этом году выбоин зафиксировали значительно меньше, чем в прошлом.
«Бел.Ру» напоминает, что осенью 2022 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Белгороде завершили ремонт верхового и низового мостов через Северский Донец. На это ушло около 100 млн рублей. Капремонт моста на улице Студенческой ещё продолжается. Завершить его планируют 1 июля 2023 года.