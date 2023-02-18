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«Температурные качели» испортили дороги в Белгороде

18 февраля 2023, 07:34
Фото: Сайт губернатора и правительства Белгородской области
Ямы

На дорогах Белгорода заделывают появившиеся из-за температурных качелей ямы

Выбоины заделывают литым асфальтобетоном сотрудники «Белгорблагоустройства». В 2023 году планируют привести в порядок 47 тыс. кв. м. дорог.
Сюжет
Дороги

В областном центре приступили к заделке ям на дорогах. Рабочие «Белгорблагоустройства» работают круглосуточно. Применяют для этого литой асфальтобетон, так как его можно использовать при температуре от -10°С до +5°С.

Сейчас работаем своими силами. С 1 марта привлекаем подрядные организации. Заключено два контракты — каждый по 2 тыс. кв. м. Составлены графики.
Сергей Анпилогов, замначальника производственно-технического отдела «Белгорблагоустройства»

В 2023 году планируют привести в порядок 47 тыс. кв. м. дорог. Власти отмечают, что одна из причин появления ям — температурные качели. Однако в этом году выбоин зафиксировали значительно меньше, чем в прошлом.

ЯмыЯмы
Ямы
Фото: Сайт губернатора и правительства Белгородской области

«Бел.Ру» напоминает, что осенью 2022 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Белгороде завершили ремонт верхового и низового мостов через Северский Донец. На это ушло около 100 млн рублей. Капремонт моста на улице Студенческой ещё продолжается. Завершить его планируют 1 июля 2023 года.

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#Татьяна Алексютина#Ямы#Белгорблагоустройство#Литой асфальтобетон#Дороги#Безопасные качественные дороги#Город#Новости Белгорода#Белгород
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