Снег не уйдёт из Белгородской области 19 февраля

Особенно осторожно стоит вести себя на дороге автомобилистам: местами на проезжую часть будет налипать мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Ветер западной четверти будет дуть порывами от 7 до 12 м/с, а местами усилится до 15 м/с.