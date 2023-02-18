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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Снег не уйдёт из Белгородской области 19 февраля

18 февраля 2023, 14:16
Фото: Bel.ru

Снегопад продолжится в Белгородской области 19 февраля

По данным МЧС, белгородцев в воскресенье ожидает снег и мокрый снег. На дорогах будет гололедица.
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Погода

19 февраля на территории Белгородской области будет облачная погода. Однако возможны прояснения. Временами ночью будет падать снег. В светлое время суток синоптики обещают белгородцам небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.

Особенно осторожно стоит вести себя на дороге автомобилистам: местами на проезжую часть будет налипать мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Ветер западной четверти будет дуть порывами от 7 до 12 м/с, а местами усилится до 15 м/с.

Столбик термометра в воскресную ночь покажет от 0°С до -5°С. Днём потеплеет — от 3° мороза до +2°С.

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#Татьяна Алексютина#Погода#Снег#Снегопад#Гололедица#Прогноз погоды#Белгородская область
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