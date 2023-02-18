Снег не уйдёт из Белгородской области 19 февраля

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
19 февраля на территории Белгородской области будет облачная погода. Однако возможны прояснения. Временами ночью будет падать снег. В светлое время суток синоптики обещают белгородцам небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.
Особенно осторожно стоит вести себя на дороге автомобилистам: местами на проезжую часть будет налипать мокрый снег, а на дорогах будет гололедица. Ветер западной четверти будет дуть порывами от 7 до 12 м/с, а местами усилится до 15 м/с.
Столбик термометра в воскресную ночь покажет от 0°С до -5°С. Днём потеплеет — от 3° мороза до +2°С.