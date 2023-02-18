Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина продолжит лечение в Москве

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Вчера, 17 февраля, ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Осколочные ранения получила сотрудница парикмахерской, её отвезли в реанимацию.
Утром 18 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что состояние пострадавшей всё ещё тяжёлое, но после улучшения её сразу отправят в московское медучреждение для продолжения лечения.
Главное переживание за женщину, которая пострадала. Пока состояние тяжёлое. Врачи делают всё, что необходимо. Как только её здоровье позволит, мы перевезем её в Москву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, 18 февраля губернатор вместе с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым посетит повреждённые при обстреле дома, чтобы оценить нанесённый ущерб. При необходимости будет оказана дополнительная помощь от власти.