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Posted Сегодня, 04:11

Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Пострадавшая при обстреле Шебекино женщина продолжит лечение в Москве

18 февраля 2023, 04:11
Фото: 1MI
В московское медучреждение белгородку отправят сразу после того, как её состояние улучшится, сообщил глава региона.
Сюжет
СВО

Вчера, 17 февраля, ВСУ вновь обстреляли Шебекино. Осколочные ранения получила сотрудница парикмахерской, её отвезли в реанимацию.

Утром 18 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что состояние пострадавшей всё ещё тяжёлое, но после улучшения её сразу отправят в московское медучреждение для продолжения лечения.

Главное переживание за женщину, которая пострадала. Пока состояние тяжёлое. Врачи делают всё, что необходимо. Как только её здоровье позволит, мы перевезем её в Москву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме того, 18 февраля губернатор вместе с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым посетит повреждённые при обстреле дома, чтобы оценить нанесённый ущерб. При необходимости будет оказана дополнительная помощь от власти. 

Женщина тяжело ранена при обстреле Шебекино в Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пострадавшая#Происшествия#СВО#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов
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