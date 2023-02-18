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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Последствия удара ВСУ по Шебекино на фото: повредили рынок, ТЦ и парикмахерскую

18 февраля 2023, 10:04
Фото: Вячеслав Гладков в Telegram
Шебекино после обстрела ВСУ

Ударом ВСУ в Шебекино Белгородской области повредило рынок, ТЦ и парикмахерскую

О последствиях обстрела рассказал губернатор. Гладков поделился фотографиями с места и пообещал помочь пострадавшим предпринимателям.

18 февраля, на следующий день после обстрела Шебекино, Вячеслав Гладков вместе с главой муниципалитета Владимиром Ждановым встретились с предпринимателями на месте прилёта. Губернатор рассказал, что «снарядами сильно покорёжило торговые павильоны, выбило стёкла в торговых центрах и посекло фасады зданий».

Эмоции людям сдержать трудно, и я их полностью понимаю. Всем, что зависит от нас, постараемся помочь. Договорились, что помимо восстановления объектов, Владимир Николаевич Жданов, глава округа, проведёт встречу с собственниками, чтобы решить и текущие вопросы.
Вячеслав Гладков

В результате прилётов по городу пострадали не только гражданские объекты, но и местная жительница, работница парикмахерской Мария. Женщину ранило осколком в лицо. Она находится в тяжёлом состоянии. Её планируют перевезти в московское медучреждение.

Шебекино после обстрела ВСУШебекино после обстрела ВСУ
Шебекино после обстрела ВСУ
Фото: Вячеслав Гладков в Telegram
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