Последствия удара ВСУ по Шебекино на фото: повредили рынок, ТЦ и парикмахерскую

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
18 февраля, на следующий день после обстрела Шебекино, Вячеслав Гладков вместе с главой муниципалитета Владимиром Ждановым встретились с предпринимателями на месте прилёта. Губернатор рассказал, что «снарядами сильно покорёжило торговые павильоны, выбило стёкла в торговых центрах и посекло фасады зданий».
Эмоции людям сдержать трудно, и я их полностью понимаю. Всем, что зависит от нас, постараемся помочь. Договорились, что помимо восстановления объектов, Владимир Николаевич Жданов, глава округа, проведёт встречу с собственниками, чтобы решить и текущие вопросы.
Вячеслав Гладков
В результате прилётов по городу пострадали не только гражданские объекты, но и местная жительница, работница парикмахерской Мария. Женщину ранило осколком в лицо. Она находится в тяжёлом состоянии. Её планируют перевезти в московское медучреждение.