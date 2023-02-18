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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Погода только ухудшается: мэр Белгорода призвал всех оставаться дома

18 февраля 2023, 13:08
Фото: Bel.ru
Расчистка Белгорода от снега

Мэр Белгорода призвал всех оставаться дома из-за сильного снегопада

Валентин Демидов отчитался о числе техники и работников, трудящихся над расчисткой города от снега. Однако градоначальник попросил всех оставаться дома из-за плохой погоды.

18 февраля непогода накрыла Белгород. Снег валит весь день и, по данным мэра областного центра, погода лишь ухудшается. Поэтому Валентин Демидов записал видеообращение, в котором попросил горожан «по возможности оставаться дома».

Над расчисткой Белгорода от снега на момент 16:00 работали 80 единиц техники и 800 рабочих «Белгорблагоустройства» и УК. Утром БГБ отчитывалось лишь о 139 рабочих и 64 единицах техники.

Видео: Валентин Демидов в Telegram
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