Погода только ухудшается: мэр Белгорода призвал всех оставаться дома

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
18 февраля непогода накрыла Белгород. Снег валит весь день и, по данным мэра областного центра, погода лишь ухудшается. Поэтому Валентин Демидов записал видеообращение, в котором попросил горожан «по возможности оставаться дома».
Над расчисткой Белгорода от снега на момент 16:00 работали 80 единиц техники и 800 рабочих «Белгорблагоустройства» и УК. Утром БГБ отчитывалось лишь о 139 рабочих и 64 единицах техники.