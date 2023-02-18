Кое-как лицо слепили: осколок попал в лицо женщине при обстреле Шебекино

17 февраля во время удара ВСУ по Шебекино Белгородской области женщина 43 лет находилась в местной парикмахерской на работе. Она подошла к окну, чтобы посмотреть на происходящее. В это время осколок попал ей в лицо и сильно ранил. Теперь за её жизнь борются врачи. Белгородка находится в тяжёлом состоянии.

