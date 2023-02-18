Кое-как лицо слепили: осколок попал в лицо женщине при обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
17 февраля во время удара ВСУ по Шебекино Белгородской области женщина 43 лет находилась в местной парикмахерской на работе. Она подошла к окну, чтобы посмотреть на происходящее. В это время осколок попал ей в лицо и сильно ранил. Теперь за её жизнь борются врачи. Белгородка находится в тяжёлом состоянии.
Корреспонденту «Вести. Белгород» рассказали, что пострадавшей «наложили трахеостому, раны позашивали, кое-как лицо слепили». Губернатор же сообщал, что как только позволит состояние женщины, её переведут на лечение в Москву.
Из сюжета белгородских журналистов стало известно, что в момент прилёта в парикмахерской находились ещё четверо людей. Один из мужчин помог доставить израненную жительницу Шебекино в больницу.
О случившимся напоминают теперь кровь на полу парикмахерской, выбитые окна, изрешечённые стены, заваленный забор и оборванная линия электропередач.
ВСУ нанесли удар по Шебекино днём 17 февраля. Область практически весь день находилась под обстрелом украинских военных — жители разных населённых пунктов получали СМС-сообщения с просьбой пройти в укрытие. Под ударом также оказалась Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Обошлось без пострадавших, однако снаряд попал на территорию частного дома.