Кадыров спел песни в Белгороде перед семьями участников СВО

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Чтобы поздравить с Днём защитника Отечества членов семей участников спецоперации, в ДК «Энергомаш» в Белгороде выступил финалист телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров. Также в Доме культуры собрались кадеты, члены ветеранских организаций, волонтёры и участники теробороны, сообщило правительство региона.
Эмиль Кадыров исполнил знакомые многим композиции из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника, а также песню «От героев былых времён» из фильма «Офицеры».
Кроме Кадырова на сцене «Энергомаша» выступил творческий коллектив ансамбля народной музыки «Ватага» с патриотичными песнями. Звучали композиции «Кукушка», «Конь» группы «Любэ», а также песни из репертуара певца Шамана и Олега Газманова.