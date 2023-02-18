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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Кадыров спел песни в Белгороде перед семьями участников СВО

18 февраля 2023, 12:29
Фото: Сайт губернатора и правительства Белгородской области
Эмиль Кадыров

Перед семьями участников СВО выступил финалист шоу «Голос» Эмиль Кадыров

Концерт прошел в ДК «Энергомаш». На нём присутствовали также участники теробороны, волонтёры, кадеты, ветераны.
Сюжет
СВО

Чтобы поздравить с Днём защитника Отечества членов семей участников спецоперации, в ДК «Энергомаш» в Белгороде выступил финалист телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров. Также в Доме культуры собрались кадеты, члены ветеранских организаций, волонтёры и участники теробороны, сообщило правительство региона.

Эмиль Кадыров исполнил знакомые многим композиции из репертуара Муслима Магомаева, Александра Градского, Николая Носкова и Ильи Резника, а также песню «От героев былых времён» из фильма «Офицеры».

Кроме Кадырова на сцене «Энергомаша» выступил творческий коллектив ансамбля народной музыки «Ватага» с патриотичными песнями. Звучали композиции «Кукушка», «Конь» группы «Любэ», а также песни из репертуара певца Шамана и Олега Газманова.

 

Эмиль КадыровЭмиль Кадыров
Эмиль Кадыров
Фото: Сайт губернатора и правительства Белгородской области
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