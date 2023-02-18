Кадыров спел песни в Белгороде перед семьями участников СВО

Чтобы поздравить с Днём защитника Отечества членов семей участников спецоперации, в ДК «Энергомаш» в Белгороде выступил финалист телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров. Также в Доме культуры собрались кадеты, члены ветеранских организаций, волонтёры и участники теробороны, сообщило правительство региона.