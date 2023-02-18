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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Из-за снегопада происходят сбои в работе светофоров в Белгороде

18 февраля 2023, 10:30
Фото: Bel.ru
Снег в Белгороде
На странную работу светофора на одном из перекрёстков города пожаловался читатель «Бел.Ру». В «Белгорблагоустройстве» прокомментировали ситуацию. Оказалось, всему виной снег.

18 февраля жительница Белгорода прислала в редакцию «Бел.Ру» жалобу. По её словам, светофор на пересечении улиц Красноармейская и Губкина работает странно: по направлению из Майского по Красноармейской зелёный свет горит всего 3-5 секунд.

Об этой проблеме мы написали в Telegram-канале «Бел.Ру», после чего на неё обратило внимание «Белгорблагоустройство». Редакция получила следующий ответ: «Светофоры работают исправно, но из-за обильных осадков детекторы заметает снегом и возникают сбои в работе. Мониторим ситуацию в ручном режиме».

При повторном возникновении проблем в работе светофоров БГБ предлагает обращаться по номеру 42-42-50.

О снегопаде в Белгороде и по области 17 февраля предупреждало МЧС. Ведомство писало о возможном налипании мокрого снега и снежных заносах на дорогах. Будьте осторожны и особенно внимательны!

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#Татьяна Алексютина#Снег#Светофор#Белгорблагоустройство#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Жалоба#Погода
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