Из-за снегопада происходят сбои в работе светофоров в Белгороде

Об этой проблеме мы написали в Telegram-канале «Бел.Ру», после чего на неё обратило внимание «Белгорблагоустройство». Редакция получила следующий ответ: «Светофоры работают исправно, но из-за обильных осадков детекторы заметает снегом и возникают сбои в работе. Мониторим ситуацию в ручном режиме».