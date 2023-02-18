Из-за снегопада происходят сбои в работе светофоров в Белгороде

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
18 февраля жительница Белгорода прислала в редакцию «Бел.Ру» жалобу. По её словам, светофор на пересечении улиц Красноармейская и Губкина работает странно: по направлению из Майского по Красноармейской зелёный свет горит всего 3-5 секунд.
Об этой проблеме мы написали в Telegram-канале «Бел.Ру», после чего на неё обратило внимание «Белгорблагоустройство». Редакция получила следующий ответ: «Светофоры работают исправно, но из-за обильных осадков детекторы заметает снегом и возникают сбои в работе. Мониторим ситуацию в ручном режиме».
При повторном возникновении проблем в работе светофоров БГБ предлагает обращаться по номеру 42-42-50.
О снегопаде в Белгороде и по области 17 февраля предупреждало МЧС. Ведомство писало о возможном налипании мокрого снега и снежных заносах на дорогах. Будьте осторожны и особенно внимательны!