Из-за сильного снегопада в Белгороде вышли из строя восемь единиц дорожной техники

Сегодня, 18 февраля, в Белгороде целый день шёл сильный снегопад, из-за которого дороги города полностью замело. Спецслужбы продолжают работать: к уборке были привлечены 37 КДМ Белгорблагоустройства и шесть единиц дополнительной техники.