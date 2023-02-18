Из-за сильного снегопада в Белгороде вышли из строя восемь единиц дорожной техники

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Сегодня, 18 февраля, в Белгороде целый день шёл сильный снегопад, из-за которого дороги города полностью замело. Спецслужбы продолжают работать: к уборке были привлечены 37 КДМ Белгорблагоустройства и шесть единиц дополнительной техники.
Но без поломок не обошлось: восемь комбинированных дорожных машин вышли из строя.
К сожалению, сегодня восемь единиц комбинированных дорожных машин вышло из строя. Но поломки не критичные, уже к ночи две вернутся на линию.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Также Валентин Демидов пообещал, что утром 19 февраля спецслужбы приступят к расчистке тротуаров. Для этого привлекут порядка 200 рабочих и 14 тракторов.