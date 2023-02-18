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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:46

Updated Сегодня, 17:46

Из-за сильного снегопада в Белгороде вышли из строя восемь единиц дорожной техники

18 февраля 2023, 17:44
Фото: 1MI
Завтра дороги и тротуары в городе должны привести в нормативное состояние, пообещал мэр города.

Сегодня, 18 февраля, в Белгороде целый день шёл сильный снегопад, из-за которого дороги города полностью замело. Спецслужбы продолжают работать: к уборке были привлечены 37 КДМ Белгорблагоустройства и шесть единиц дополнительной техники.

Но без поломок не обошлось: восемь комбинированных дорожных машин вышли из строя.

К сожалению, сегодня восемь единиц комбинированных дорожных машин вышло из строя. Но поломки не критичные, уже к ночи две вернутся на линию.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также Валентин Демидов пообещал, что утром 19 февраля спецслужбы приступят к расчистке тротуаров. Для этого привлекут порядка 200 рабочих и 14 тракторов.

Видео: 1MI
Снег не уйдёт из Белгородской области 19 февраля
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