Ипотеку под 2% годовых оформили 84 белгородских IT-специалистов

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что в 2023 году в регионе можно получить кредит на покупку жилья под 2% годовых. Воспользоваться сниженной ставкой могут IT-специалисты. На сегодняшний день по федеральной льготе заявки на ипотеку подали 127 специалистов, 84 из них кредит уже одобрили.