Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Ипотеку под 2% годовых оформили 84 белгородских IT-специалистов

18 февраля 2023, 16:03
Фото: ru.freepik.com
Всего заявку подали 127 специалистов, сообщили в правительстве области.
Сюжет
Ипотека

В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что в 2023 году в регионе можно получить кредит на покупку жилья под 2% годовых. Воспользоваться сниженной ставкой могут IT-специалисты. На сегодняшний день по федеральной льготе заявки на ипотеку подали 127 специалистов, 84 из них кредит уже одобрили.

Чтобы получить кредит на покупку жилья под 2% годовых, IT-специалисты должны зарабатывать каждый месяц минимум 70 тысяч рублей. Тогда программисты от 18 до 50 лет включительно, которые отработали в аккредитованной IT-компании после оформления кредита минимум 5 лет, смогут воспользоваться выгодным предложением.

Выдача кредитов началась уже 7 февраля, сразу после вступления новых правил в силу.

В Белгородской области по льготной IТ-ипотеке выдали 19 кредитов
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто стал лучшим IT-работодателем России по итогам 2022 годаКак белгородскому бизнесу защитить IT-инфраструктуру перед каникуламиИсследование «Синергии» показало: школьников России интересует промышленность и ITШандалович: IT-специалисты Карелии смогут бесплатно получить землю под ИЖС
#Александра Склярова#Программист#Общество#Ипотека#Белгородская область#Льготная ипотека
Подпишитесь
Погода только ухудшается: мэр Белгорода призвал всех оставаться дома
Сегодня, 13:08
Белгород утонул в снегу 18 февраля: фоторепортаж
Сегодня, 12:54
Из-за снегопада происходят сбои в работе светофоров в Белгороде
Сегодня, 10:30
Осколок попал в лицо женщине при обстреле Шебекино
Сегодня, 08:28
И лает, и кусается: из-за чего приют для собак в Белгороде конфликтует с мэрией
Сегодня, 08:34
Кадыров спел песни в Белгороде перед семьями участников СВО
Сегодня, 12:29