Ипотеку под 2% годовых оформили 84 белгородских IT-специалистов

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что в 2023 году в регионе можно получить кредит на покупку жилья под 2% годовых. Воспользоваться сниженной ставкой могут IT-специалисты. На сегодняшний день по федеральной льготе заявки на ипотеку подали 127 специалистов, 84 из них кредит уже одобрили.
Чтобы получить кредит на покупку жилья под 2% годовых, IT-специалисты должны зарабатывать каждый месяц минимум 70 тысяч рублей. Тогда программисты от 18 до 50 лет включительно, которые отработали в аккредитованной IT-компании после оформления кредита минимум 5 лет, смогут воспользоваться выгодным предложением.
Выдача кредитов началась уже 7 февраля, сразу после вступления новых правил в силу.