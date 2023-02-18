Белгородца проверят на опьянение после того, как он опрокинулся на Ниве

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
17 февраля мужчина 29 лет на ВАЗ-2121 превысил скорость, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на трассе в Волоконовском районе днём.
Что осталось от Нивы, показали на фото ГИБДД по региону. Сам же водитель получил телесные повреждения, с которыми его забрали в больницу. В медучреждении у белгородца взяли кровь для проведения химико-токсикологического исследования на состояние опьянения.
В аварии, кроме самого автолюбителя на отечественном авто, никто не пострадал. Однако, если подтвердится, что водитель был пьян, ему грозит штраф и лишение водительских прав.