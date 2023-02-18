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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Белгородца проверят на опьянение после того, как он опрокинулся на Ниве

Сегодня, 14:56

Белгородца проверят на опьянение после ДТП на Ниве

Мужчина съехал в кювет и опрокинулся, из-за чего травмировался и попал в больницу, сообщили в ГИБДД.
Сюжет
ДТП

17 февраля мужчина 29 лет на ВАЗ-2121 превысил скорость, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло на трассе в Волоконовском районе днём. 

Что осталось от Нивы, показали на фото ГИБДД по региону. Сам же водитель получил телесные повреждения, с которыми его забрали в больницу. В медучреждении у белгородца взяли кровь для проведения химико-токсикологического исследования на состояние опьянения.

В аварии, кроме самого автолюбителя на отечественном авто, никто не пострадал. Однако, если подтвердится, что водитель был пьян, ему грозит штраф и лишение водительских прав.

ДТП на НивеДТП на Ниве
ДТП на Ниве
Фото: ГИБДД по Белгородской области
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#Татьяна Алексютина#ДТП#Нива#Алкогольное опьянение#Анализ#Гибдд#Белгородская область#Происшествия
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