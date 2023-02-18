Белгородца проверят на опьянение после того, как он опрокинулся на Ниве

Белгородца проверят на опьянение после ДТП на Ниве

Мужчина съехал в кювет и опрокинулся, из-за чего травмировался и попал в больницу, сообщили в ГИБДД.

Сюжет ДТП