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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Белгород утонул в снегу 18 февраля: фоторепортаж

18 февраля 2023, 12:54
Фото: Татьяна Алексютина / Bel.ru
Снегопад
Журналист "Бел.Ру" прогулялась по одному кварталу на Харгоре. Насладиться зимними фотокарточками можете в нашем материале.

Заметённые тротуары, "каша" на дорогах, деревья и машины в белых хлопьях, детские площадки, на которых снега по колено - так выглядят спальные районы областного центра в эту субботу. Непогода, о которой МЧС предупреждало заранее, значительно осложнила жизнь горожанам: стала причиной сбоя в работе светофоров, спровоцировала не одно ДТП.

Однако снег не стал преградой для соревнования моржей на горпляже и значительно преобразил город, сделав его действительно белым. Посмотрите сами.

СнегопадСнегопад
Снегопад
Фото: Татьяна Алексютина / Бел.Ру
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