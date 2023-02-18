Белгород утонул в снегу 18 февраля: фоторепортаж

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Заметённые тротуары, "каша" на дорогах, деревья и машины в белых хлопьях, детские площадки, на которых снега по колено - так выглядят спальные районы областного центра в эту субботу. Непогода, о которой МЧС предупреждало заранее, значительно осложнила жизнь горожанам: стала причиной сбоя в работе светофоров, спровоцировала не одно ДТП.
Однако снег не стал преградой для соревнования моржей на горпляже и значительно преобразил город, сделав его действительно белым. Посмотрите сами.