Белгород утонул в снегу 18 февраля: фоторепортаж

Заметённые тротуары, "каша" на дорогах, деревья и машины в белых хлопьях, детские площадки, на которых снега по колено - так выглядят спальные районы областного центра в эту субботу. Непогода, о которой МЧС предупреждало заранее, значительно осложнила жизнь горожанам: стала причиной сбоя в работе светофоров, спровоцировала не одно ДТП.