21-летний белгородец бросил свой Лексус на пешеходном переходе на ж/д вокзале

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
На неделе в соцсетях сотрудники ГИБДД нашли фото чудо-парковщика на иномарке. Неизвестный оставил свою машину прямо на пешеходном переходе около ж/д вокзала в Белгороде.
Водителя Lexus не смутило, что ставить там машины нельзя. Бетонные и пластиковые блоки, которые поставили на дороге, чтобы избежать хаотичной парковки в этом месте, также не стали преградой для автолюбителя.
Сотрудники Госавтоинспекции нашли молодого человека, нарушившего ПДД. Им оказался 21-летний житель Белгородского района. Его привлекли к ответственности за стоянку на пешеходном переходе в районе дома №1 по ул. Вокзальная. Белгородца оштрафовали на 1000 рублей.