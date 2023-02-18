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Published Сегодня, 14:44

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21-летний белгородец бросил свой Лексус на пешеходном переходе на ж/д вокзале

18 февраля 2023, 14:44
Фото: ГИБДД по Белгородской области
Лексус

21-летнего белгородца наказали за парковку на пешеходном переходе на ж/д вокзале

Молодого человека нашли благодаря фотографиям в соцсетях, уточнили в ГИБДД по региону.
Сюжет
Штраф

На неделе в соцсетях сотрудники ГИБДД нашли фото чудо-парковщика на иномарке. Неизвестный оставил свою машину прямо на пешеходном переходе около ж/д вокзала в Белгороде. 

Водителя Lexus не смутило, что ставить там машины нельзя. Бетонные и пластиковые блоки, которые поставили на дороге, чтобы избежать хаотичной парковки в этом месте, также не стали преградой для автолюбителя.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли молодого человека, нарушившего ПДД. Им оказался 21-летний житель Белгородского района. Его привлекли к ответственности за стоянку на пешеходном переходе в районе дома №1 по ул. Вокзальная. Белгородца оштрафовали на 1000 рублей.

Лексус
Фото: ГИБДД по Белгородской области
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#Татьяна Алексютина#Гибдд#Лексус#Штраф#Пешеходный переход#Пдд#Город#Новости Белгорода#Белгород
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