Жена Сергея Фуглаева стала владелицей компании «Добрыня»

Её супруг, Сергей Фуглаев, до сих пор находится под стражей. Его обвиняют в хищении 145 млн рублей бюджетных денег. По версии следствия, он в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи.