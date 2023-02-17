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Жена Сергея Фуглаева стала владелицей компании «Добрыня»

17 февраля 2023, 07:55
Фото: 1MI
Речь идёт о фирме, которая занимается оптовой торговлей алкогольными напиткам. Собственник сменился 16 февраля.
Сюжет
Суд

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 16 февраля новым владельцем компании «Добрыня» стала жена Сергея Фуглаева Юлия Алексеева. Ранее фирма принадлежала Валерию Заруцкому.

Компания «Добрыня» работает в Белгороде с 2018 года и занимается оптовой торговлей алкогольными напитками. Руководитель — Алексей Сбитнев. По итогам 2021 года чистая прибыль фирмы составила 323 тысячи рублей.

Что касается Юлии Алексеевой, по итогам 2021 года она попала в рейтинг самых богатых людей Белгородской области с суммарной годовой выручкой в размере 95 млн рублей и чистой прибылью в сумме 88 млн рублей.

Её супруг, Сергей Фуглаев, до сих пор находится под стражей. Его обвиняют в хищении 145 млн рублей бюджетных денег. По версии следствия, он в составе группы проводил фиктивный оборот объектов недвижимости, которые были в распоряжении его семьи.

А его брата, Анатолия Фуглаева, уже выпустили из колонии. Неотбытую часть срока заменили исправительными работами на два года с удержанием ежемесячно из зарплаты 10% в доход государства.

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