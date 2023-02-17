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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

За первые 14 дней на Югорский лыжный марафон зарегистрировались свыше 1000 участников

17 февраля 2023, 10:06
Фото: фрагмент видео
На юбилейный, Х Югорский лыжный марафон уже зарегистрировались более 1000 человек. В прошлом году такое же количество заявок набралось примерно за 3 недели.

Марафон традиционно пройдёт в пойме реки Горной (Ханты-Мансийск). Официальным информационным партнёром мероприятия выступает медиахолдинг 1MI, пишет muksun.fm.

Сообщается, что в 2023 году призовой фонд марафона увеличен до 2,3 млн рублей.

В первый день состоятся гонки на 50 километров классическим стилем. Победители в мужском и женском забегах получат по 150 000 рублей. За вторые места выплатят по 100 000, а за третьи – по 50 000.

На следующий день пройдут соревнования вольным стилем на дистанциях 5, 25 и 50 километров. Победители в мужских и женских 50-километровых забегах получат по 400 000 рублей, серебряным призёрам подарят по 200 000, а бронзовым – по 100 000.

Банк “Открытие”, официальный спонсор мероприятия, выделил 300 000 рублей на призы для занявших 4 - 10-е места на дистанциях в 50 километров в оба дня состязания. Среди них распределят призы от 5000 до 25 000 рублей.

В настоящее время на гонки в Югре зарегистрировались спортсмены из 164 городов 31 региона нашей страны. Больше всего лыжников записалось на 50-километровый забег вольным стилем. 357 человек зарегистрировались на 5-километровую дистанцию. 246 заявок уже записаны на полумарафон.

Зарегистрироваться на любую дистанцию можно до 6 апреля на сайте ugraloppet.ru. Организаторы предусмотрели скидки для тех, кто регистрируется заранее.

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