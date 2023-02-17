За год с начала СВО белгородцы стали чаще продавать своё жильё

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2022 года жители Белгорода выставили на продажу 4511 объектов недвижимости на вторичном рынке. После начала спецоперации (в марте) их число увеличилось до 5103. И ежемесячно количество объявлений росло. Пик пришёлся на сентябрь — 6169. Затем произошёл небольшой спад, и по состоянию на январь текущего года цифра составляет 5663.
Рост отмечается и в Старом Осколе. Если в феврале прошлого года на продажу выставили 3224 объекта, в январе 2023 года их количество увеличилось до 4252.
Избавляются от своего имущества и жители Губкина. В начале прошлого года в городе продавали 197 объектов недвижимости, в январе 2023 года количество предложений увеличилось до 281. Тенденция к увеличению числа предложений наблюдается и в Шебекино, Новом Осколе, Алексеевке, Валуйках.