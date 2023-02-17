За год с начала СВО белгородцы стали чаще продавать своё жильё

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2022 года жители Белгорода выставили на продажу 4511 объектов недвижимости на вторичном рынке. После начала спецоперации (в марте) их число увеличилось до 5103. И ежемесячно количество объявлений росло. Пик пришёлся на сентябрь — 6169. Затем произошёл небольшой спад, и по состоянию на январь текущего года цифра составляет 5663.