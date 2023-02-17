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Published Сегодня, 08:40

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За год с начала СВО белгородцы стали чаще продавать своё жильё

17 февраля 2023, 08:40
Фото: 1MI
Если в феврале 2022 года жители Белгорода выставили на продажу 4793 объекта недвижимости, в январе текущего года количество предложений увеличилось до 5663. Такая ситуация наблюдается практически во всех районах области.

По информации одного из крупных агрегаторов объявлений, в январе 2022 года жители Белгорода выставили на продажу 4511 объектов недвижимости на вторичном рынке. После начала спецоперации (в марте) их число увеличилось до 5103. И ежемесячно количество объявлений росло. Пик пришёлся на сентябрь — 6169. Затем произошёл небольшой спад, и по состоянию на январь текущего года цифра составляет 5663.

Рост отмечается и в Старом Осколе. Если в феврале прошлого года на продажу выставили 3224 объекта, в январе 2023 года их количество увеличилось до 4252.

Избавляются от своего имущества и жители Губкина. В начале прошлого года в городе продавали 197 объектов недвижимости, в январе 2023 года количество предложений увеличилось до 281. Тенденция к увеличению числа предложений наблюдается и в Шебекино, Новом Осколе, Алексеевке, Валуйках.

 

 

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