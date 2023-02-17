В трёх районах Белгородской области построят и отремонтируют объекты водоснабжения

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Белгородской области продолжают реализацию программы по обеспечению жителей качественной водой. В 2023 году установят новые скважины и построят сети водоснабжения.
Новые объекты появятся в Белгородском и Волоконовском районах, Шебекинском горокруге. Так, шесть объектов построят в Дубовом и один в Щетиновке, по одному в селе Афоньевка Волоконовского района и Ржевке Шебекинского округа.
Также ранее сообщалось, что в регионе заменят 11 водонапорных башен. Все эти объекты появятся в 2023 году в семи муниципалитетах региона.