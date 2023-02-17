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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

В трёх районах Белгородской области построят и отремонтируют объекты водоснабжения

17 февраля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Улучшить качество воды в 2023 году планируют в Белгородском и Волоконовском районах, Шебекинском горокруге, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Вода

В Белгородской области продолжают реализацию программы по обеспечению жителей качественной водой. В 2023 году установят новые скважины и построят сети водоснабжения.

Новые объекты появятся в Белгородском и Волоконовском районах, Шебекинском горокруге. Так, шесть объектов построят в Дубовом и один в Щетиновке, по одному в селе Афоньевка Волоконовского района и Ржевке Шебекинского округа.

Также ранее сообщалось, что в регионе заменят 11 водонапорных башен. Все эти объекты появятся в 2023 году в семи муниципалитетах региона.

В Белгородской области заменят 11 водонапорных башен
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Волоконовский район#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Вода#Водоснабжение#Скважины#Касается каждого
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